Прокуратура Курганской области успешно оспорила соглашение между администрацией Звериноголовского округа и курганским предпринимателем о продлении срока завершения строительства двух автомобильных дорог. Это был многомиллионный контракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«В рамках реализации национального проекта „Безопасные качественные автомобильные дороги“ в июле 2024 года между администрацией Звериноголовского округа и предпринимателем из города Кургана, заключен многомиллионный муниципальный контракт на ремонт двух автомобильных дорог. Однако в установленные договором сроки подрядчик не исполнил принятые на себя обязательства, и стороны в нарушение закона продлили сроки окончания дорожного ремонта», — пишет ведомство.
Иск был подан в рамках нарушения законодательства, поскольку такое продление могло ограничить конкуренцию и затянуть выполнение работ. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, признав дополнительное соглашение о продлении сроков недействительным.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области заставят подрядчиков переделывать некачественно отремонтированные дороги. Кроме того, губернатор Шумков пригрозил увольнениями тем чиновникам, которые будут плохо контролировать приемку дорог.
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