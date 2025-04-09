В двух курганских округах сменились начальники отделений полиции

Смена руководства произошла в двух отделениях полиции в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«В Юргамыше уволился начальник Александр Садов. А в отделении полиции Мишкинского округа назначили нового руководителя — им стал майор Иван Кононов», — рассказали источники.
Информация подтвердилась данными сайта УМВД. Редакция обратилась за комментариями к представителям полиции. В пресс-службе регионального ведомства ответили, что подполковник Садов вышел на пенсию. В должности он работал с июня 2023 года.
Обязанности начальника МО МВД «Юргамышский» исполняет подполковник полиции Руслан Мурзагулов. В отделении полиции «Мишкинское» произошло назначение руководителя. Новым начальником стал майор полиции Иван Кононов. Прежний руководитель, замначальника Евгений Садов остался в своей должности.
Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта в Притобольном округе ушел с должности подполковник Андрей Алексеев. Мужчина вышел на пенсию по выслуге лет.
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