В двух курганских округах сменились начальники отделений полиции

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В курганских округах сменились главы отделений полиции
В курганских округах сменились главы отделений полиции Фото:

Смена руководства произошла в двух отделениях полиции в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В Юргамыше уволился начальник Александр Садов. А в отделении полиции Мишкинского округа назначили нового руководителя — им стал майор Иван Кононов», — рассказали источники.

Информация подтвердилась данными сайта УМВД. Редакция обратилась за комментариями к представителям полиции. В пресс-службе регионального ведомства ответили, что подполковник Садов вышел на пенсию. В должности он работал с июня 2023 года.

Обязанности начальника МО МВД «Юргамышский» исполняет подполковник полиции Руслан Мурзагулов. В отделении полиции «Мишкинское» произошло назначение руководителя. Новым начальником стал майор полиции Иван Кононов. Прежний руководитель, замначальника Евгений Садов остался в своей должности.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта в Притобольном округе ушел с должности подполковник Андрей Алексеев. Мужчина вышел на пенсию по выслуге лет. 

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Смена руководства произошла в двух отделениях полиции в Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «В Юргамыше уволился начальник Александр Садов. А в отделении полиции Мишкинского округа назначили нового руководителя — им стал майор Иван Кононов», — рассказали источники. Информация подтвердилась данными сайта УМВД. Редакция обратилась за комментариями к представителям полиции. В пресс-службе регионального ведомства ответили, что подполковник Садов вышел на пенсию. В должности он работал с июня 2023 года. Обязанности начальника МО МВД «Юргамышский» исполняет подполковник полиции Руслан Мурзагулов. В отделении полиции «Мишкинское» произошло назначение руководителя. Новым начальником стал майор полиции Иван Кононов. Прежний руководитель, замначальника Евгений Садов остался в своей должности. Ранее URA.RU сообщало, что в начале марта в Притобольном округе ушел с должности подполковник Андрей Алексеев. Мужчина вышел на пенсию по выслуге лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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