08 апреля 2025

Сколько челябинцы копят на первый взнос при покупке новой однушки

Челябинцам понадобится 2,4 года, чтобы накопить на первый взнос на покупку жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена квартир в новостройках Челябинска - 4,2 миллиона рублей
Средняя цена квартир в новостройках Челябинска - 4,2 миллиона рублей Фото:

Челябинцам, чтобы накопить на первый взнос при покупке однушки в новостройке, в среднем потребуется 2 года и 4 месяца. В городе первый взнос за подобное жилье достигает 1,2 миллиона рублей, а средняя зарплата по региону составляет 62,6 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«На первый взнос на покупку однушки в новостройке в Челябинске в среднем потребуется 20,8 месяцев. Показатель вывели, опираясь на среднюю цену однокомнатной квартиры в новостройке (4,2 миллиона рублей), сумму первого взноса (1,2 миллиона рублей) и среднюю заработную плату по региону (62,6 тысячи рублей)», — сообщается на сайте РБК.

В целом по России дольше всего копить на первый взнос придется жителям Казани (2,7 года на 1,8 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (2,6 года на 2,9 миллиона). Быстрее всего накопить на первый взнос на новую однокомнатную квартиру могут жители Красноярска (1,3 миллиона за 15 месяцев) и Воронежа (1,2 миллиона рублей за 1,7 лет).

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Челябинцам, чтобы накопить на первый взнос при покупке однушки в новостройке, в среднем потребуется 2 года и 4 месяца. В городе первый взнос за подобное жилье достигает 1,2 миллиона рублей, а средняя зарплата по региону составляет 62,6 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «На первый взнос на покупку однушки в новостройке в Челябинске в среднем потребуется 20,8 месяцев. Показатель вывели, опираясь на среднюю цену однокомнатной квартиры в новостройке (4,2 миллиона рублей), сумму первого взноса (1,2 миллиона рублей) и среднюю заработную плату по региону (62,6 тысячи рублей)», — сообщается на сайте РБК. В целом по России дольше всего копить на первый взнос придется жителям Казани (2,7 года на 1,8 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (2,6 года на 2,9 миллиона). Быстрее всего накопить на первый взнос на новую однокомнатную квартиру могут жители Красноярска (1,3 миллиона за 15 месяцев) и Воронежа (1,2 миллиона рублей за 1,7 лет).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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