Сколько челябинцы копят на первый взнос при покупке новой однушки

Челябинцам, чтобы накопить на первый взнос при покупке однушки в новостройке, в среднем потребуется 2 года и 4 месяца. В городе первый взнос за подобное жилье достигает 1,2 миллиона рублей, а средняя зарплата по региону составляет 62,6 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«На первый взнос на покупку однушки в новостройке в Челябинске в среднем потребуется 20,8 месяцев. Показатель вывели, опираясь на среднюю цену однокомнатной квартиры в новостройке (4,2 миллиона рублей), сумму первого взноса (1,2 миллиона рублей) и среднюю заработную плату по региону (62,6 тысячи рублей)», — сообщается на сайте РБК.
В целом по России дольше всего копить на первый взнос придется жителям Казани (2,7 года на 1,8 миллиона рублей) и Санкт-Петербурга (2,6 года на 2,9 миллиона). Быстрее всего накопить на первый взнос на новую однокомнатную квартиру могут жители Красноярска (1,3 миллиона за 15 месяцев) и Воронежа (1,2 миллиона рублей за 1,7 лет).
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