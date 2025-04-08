08 апреля 2025

Работников оборонного завода в Екатеринбурге экстренно эвакуировали и завели в бомбоубежище

На «Уралтрансмаше» прозвучала сигнализация
© Служба новостей «URA.RU»
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На предприятии провели учебную эвакуацию (архивное фото)
На предприятии провели учебную эвакуацию (архивное фото) Фото:

На Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») утром 9 апреля провели эвакуацию. Людей вывели на улицу к бомбоубежищу, рассказал URA.RU один из работников.

«На заводе прозвучала учебная сигнализация, а затем всех начали выводить на улицу. Позже нас отвели к бомбоубежищу и показали его», — сказал собеседник. По его словам, ночную смену предприятия эвакуировали также в рамках учений.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уралтрансмаша». Там воздержались от комментариев.

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На Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») утром 9 апреля провели эвакуацию. Людей вывели на улицу к бомбоубежищу, рассказал URA.RU один из работников. «На заводе прозвучала учебная сигнализация, а затем всех начали выводить на улицу. Позже нас отвели к бомбоубежищу и показали его», — сказал собеседник. По его словам, ночную смену предприятия эвакуировали также в рамках учений. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уралтрансмаша». Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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