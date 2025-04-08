Работников оборонного завода в Екатеринбурге экстренно эвакуировали и завели в бомбоубежище

На Уральском заводе транспортного машиностроения в Екатеринбурге («Уралтрансмаш», входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех») утром 9 апреля провели эвакуацию. Людей вывели на улицу к бомбоубежищу, рассказал URA.RU один из работников.
«На заводе прозвучала учебная сигнализация, а затем всех начали выводить на улицу. Позже нас отвели к бомбоубежищу и показали его», — сказал собеседник. По его словам, ночную смену предприятия эвакуировали также в рамках учений.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Уралтрансмаша». Там воздержались от комментариев.
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