В Петербурге студенты института кино просят Минкульт провести проверку

Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) обратились к министру культуры РФ, Ольге Любимовой, с просьбой провести проверку действий руководства вуза. По их словам, введенные изменения в учебный процесс и кадровые перестановки привели к массовому увольнению опытных преподавателей и нарушению учебного процесса.
«Учащиеся СПбГИКиТ попросили главу министерства культуры РФ Ольгу Любимову проверить руководство вуза. Действия руководства вынудили уволиться шесть мастеров кафедры режиссуры игрового кино и двух преподавателей», — пишет РБК со слов студентов. Конфликт начался с введения новых методических указаний, обязывающих студентов-режиссеров согласовывать свои проекты с студентами-продюсерами на каждом этапе создания. Это привело к тому, что студенты-продюсеры фактически стали выполнять функции руководителей мастерских. Кроме того, студенты-режиссеры, выбирая учебное заведение, ориентируются на возможность учиться у определенного мастера. Увольнение таких мастеров существенно уменьшает ценность получаемого образования.
Ситуация обострилась после увольнения нескольких ведущих мастеров кафедры режиссуры игрового кино, в том числе профессора Дмитрия Месхиева, который публично выразил свое несогласие с новой политикой руководства. В ответ на его выступления последовали дальнейшие увольнения и, как утверждают студенты и преподаватели, репрессии против тех, кто высказывал свое мнение. Студенты также выразили опасения относительно влияния бывшего ректора института Наталии Гориной, которая продолжает участвовать в жизни учебного заведения через Художественный совет. По их мнению, это влияние способствует ухудшению учебного процесса и принятию спорных управленческих решений. Коллективное письмо студентов и преподавателей, подписанное более чем 100 людьми, уже направлено в Минкульт, где его приняли к сведению.
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