В Курганской области было выпущено 717 килограммов неизвестного мяса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятию могут закрыть доступ к документам, необходимым для продажи продуктов животного происхождения, если такие нарушения повторятся
Предприятию могут закрыть доступ к документам, необходимым для продажи продуктов животного происхождения, если такие нарушения повторятся Фото:

В Курганской области выявлено нарушение: выпущено 717 килограмм мяса из неизвестного сырья. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область).

При проверке обнаружено, что одно из местных мясоперерабатывающих предприятий ввело в оборот копчено-вареные свиные ребра с использованием неизвестного сырья. «Уполномоченное лицо одного из мясоперерабатывающих предприятий, расположенных в Курганской области, согласно производственным ветеринарным сертификатам ввело в оборот 936 килограммов копчено-вареных свиных ребер в вакуумной упаковке. При этом в качестве сырья было указан недостаточный вес — лишь 717 „ребер подлопаточных свиных замороженных“, что меньше на 219 килограммов», — пишет пресс-служба. Это нарушение может привести к серьезным последствиям для репутации и разрешительной документации предприятия. Инспекторы Россельхознадзора предупредили компанию о возможных проблемах и сказали, что могут закрыть доступ к документам, необходимым для продажи продуктов животного происхождения, если такие нарушения повторятся. 

Ранее на другом предприятии в Курганской области также были выявлены нарушения, связанные с изменением сроков годности говяжьего фарша. Нарушение могло привести к реализации некачественной продукции в количестве 47 килограммов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области выявлено нарушение: выпущено 717 килограмм мяса из неизвестного сырья. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область). При проверке обнаружено, что одно из местных мясоперерабатывающих предприятий ввело в оборот копчено-вареные свиные ребра с использованием неизвестного сырья. «Уполномоченное лицо одного из мясоперерабатывающих предприятий, расположенных в Курганской области, согласно производственным ветеринарным сертификатам ввело в оборот 936 килограммов копчено-вареных свиных ребер в вакуумной упаковке. При этом в качестве сырья было указан недостаточный вес — лишь 717 „ребер подлопаточных свиных замороженных“, что меньше на 219 килограммов», — пишет пресс-служба. Это нарушение может привести к серьезным последствиям для репутации и разрешительной документации предприятия. Инспекторы Россельхознадзора предупредили компанию о возможных проблемах и сказали, что могут закрыть доступ к документам, необходимым для продажи продуктов животного происхождения, если такие нарушения повторятся.  Ранее на другом предприятии в Курганской области также были выявлены нарушения, связанные с изменением сроков годности говяжьего фарша. Нарушение могло привести к реализации некачественной продукции в количестве 47 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...