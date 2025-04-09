В Курганской области было выпущено 717 килограммов неизвестного мяса

В Курганской области выявлено нарушение: выпущено 717 килограмм мяса из неизвестного сырья. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область).
При проверке обнаружено, что одно из местных мясоперерабатывающих предприятий ввело в оборот копчено-вареные свиные ребра с использованием неизвестного сырья. «Уполномоченное лицо одного из мясоперерабатывающих предприятий, расположенных в Курганской области, согласно производственным ветеринарным сертификатам ввело в оборот 936 килограммов копчено-вареных свиных ребер в вакуумной упаковке. При этом в качестве сырья было указан недостаточный вес — лишь 717 „ребер подлопаточных свиных замороженных“, что меньше на 219 килограммов», — пишет пресс-служба. Это нарушение может привести к серьезным последствиям для репутации и разрешительной документации предприятия. Инспекторы Россельхознадзора предупредили компанию о возможных проблемах и сказали, что могут закрыть доступ к документам, необходимым для продажи продуктов животного происхождения, если такие нарушения повторятся.
Ранее на другом предприятии в Курганской области также были выявлены нарушения, связанные с изменением сроков годности говяжьего фарша. Нарушение могло привести к реализации некачественной продукции в количестве 47 килограммов.
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