08 апреля 2025

Тюмень накроют штормовой ветер и гроза

В Тюменской области 10 и 11 апреля ожидается штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Погода испортится 10 апреля
Погода испортится 10 апреля Фото:

В Тюменской области 10 и 11 апреля ожидается гроза и ветер порывами до 20 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. По данным синоптиков, 10 апреля в Уватском районе пройдет мокрый снег.

«На юге Тюменской области 9 апреля пройдет небольшой и умеренный дождь. В отдельных районах гроза, порывы ветра до 17 м/с. В юго-восточных районах температура поднимется до +22 градусов. Ночью 10 апреля в Уватском районе пройдет мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с», — указано в прогнозе.

11 и 12 апреля ночью ожидается гололед. При этом днем температура будет доходить до +19 градусов.

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В Тюменской области 10 и 11 апреля ожидается гроза и ветер порывами до 20 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. По данным синоптиков, 10 апреля в Уватском районе пройдет мокрый снег. «На юге Тюменской области 9 апреля пройдет небольшой и умеренный дождь. В отдельных районах гроза, порывы ветра до 17 м/с. В юго-восточных районах температура поднимется до +22 градусов. Ночью 10 апреля в Уватском районе пройдет мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с», — указано в прогнозе. 11 и 12 апреля ночью ожидается гололед. При этом днем температура будет доходить до +19 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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