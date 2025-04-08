Тюмень накроют штормовой ветер и гроза

В Тюменской области 10 и 11 апреля ожидается гроза и ветер порывами до 20 м/с. Такая информация указана на сайте Обь-Иртышского УГМС. По данным синоптиков, 10 апреля в Уватском районе пройдет мокрый снег.
«На юге Тюменской области 9 апреля пройдет небольшой и умеренный дождь. В отдельных районах гроза, порывы ветра до 17 м/с. В юго-восточных районах температура поднимется до +22 градусов. Ночью 10 апреля в Уватском районе пройдет мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с», — указано в прогнозе.
11 и 12 апреля ночью ожидается гололед. При этом днем температура будет доходить до +19 градусов.
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