08 апреля 2025

Губернатора Моора выбрали лидером тюменских единороссов

Губернатор Моор стал секретарем тюменского областного отделения «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло секретаря губернатору Моору уступил первый вице-спикер облдумы Артюхов
Кресло секретаря губернатору Моору уступил первый вице-спикер облдумы Артюхов Фото:

Губернатора Тюменской области Александра Моора выбрали главой регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник с партийной конференции.

«Александра Викторовича избрали на должность секретаря тюменского регионального отделения „Единой России“. Зал поздравил его аплодисментами», — сообщил URA.RU источник.

Предыдущим секретарем областного отделения был первый зампредседателя областной думы Андрей Артюхов. Он занимал этот пост 17 лет и оставил его в прошлом месяце — тогда же стало известно, что глава партии Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Александра Моора на пост лидера тюменских единороссов.

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Губернатора Тюменской области Александра Моора выбрали главой регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник с партийной конференции. «Александра Викторовича избрали на должность секретаря тюменского регионального отделения „Единой России“. Зал поздравил его аплодисментами», — сообщил URA.RU источник. Предыдущим секретарем областного отделения был первый зампредседателя областной думы Андрей Артюхов. Он занимал этот пост 17 лет и оставил его в прошлом месяце — тогда же стало известно, что глава партии Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Александра Моора на пост лидера тюменских единороссов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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