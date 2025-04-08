Губернатора Моора выбрали лидером тюменских единороссов

Губернатора Тюменской области Александра Моора выбрали главой регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU рассказал источник с партийной конференции.
«Александра Викторовича избрали на должность секретаря тюменского регионального отделения „Единой России“. Зал поздравил его аплодисментами», — сообщил URA.RU источник.
Предыдущим секретарем областного отделения был первый зампредседателя областной думы Андрей Артюхов. Он занимал этот пост 17 лет и оставил его в прошлом месяце — тогда же стало известно, что глава партии Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Александра Моора на пост лидера тюменских единороссов.
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