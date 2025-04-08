Петербургские оперативники предотвратили двойное убийство

В Петербурге сотрудники уголовного розыска сорвали планы двух злоумышленников, которые намеревались убить бизнесвумен и ее сожителя ради завладения их имуществом. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«В феврале этого года сотрудникам уголовного розыска стало известно о замысле 54-летнего москвича и 68-летнего пенсионера из поселка Лисий Нос. Их целью были 55-летняя предпринимательница и ее 66-летний сожитель, проживающие на улице Марата в центре Петербурга», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мотивом преступления стали деньги и квартира жертв.
Злоумышленники тщательно готовились к совершению убийства. Они нашли исполнителя, который получил деньги на покупку клофелина и электрошокера. Также был подготовлен травматический пистолет «ОСА» и определено место для захоронения тел. В результате оперативной работы полиции злоумышленники были задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование всех обстоятельств данного дела.
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