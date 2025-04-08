Вице-губернатор ХМАО озвучил сроки начала строительства ЖД вокзала Сургута

Заместитель губернатора округа Азат Ислаев рассказал, что строительство железнодорожного вокзала в Сургуте возобновится в конце апреля. Власти решили внести изменения во внешний облик здания.
«Строительная техника вернется на объект к концу апреля-началу мая. К концу года подрядчик должен возвести каркас будущего здания и взяться за возведение стен», — пишет SiTV со ссылкой на Ислаева.
Власти решили отказаться от ярких орнаментов в пользу более сдержанных тонов. Строительство возобновится после внесения изменений в документацию.
URA.RU запросило комментарий в правительстве Югры и пресс-службе РЖД. На момент публикации ответ не поступил.
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