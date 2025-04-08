08 апреля 2025

Вице-губернатор ХМАО озвучил сроки начала строительства ЖД вокзала Сургута

Строительство ЖД вокзала в Сургуте начнется в конце апреля 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство вокзала возобновится в конце апреля
Строительство вокзала возобновится в конце апреля Фото:

Заместитель губернатора округа Азат Ислаев рассказал, что строительство железнодорожного вокзала в Сургуте возобновится в конце апреля. Власти решили внести изменения во внешний облик здания.

«Строительная техника вернется на объект к концу апреля-началу мая. К концу года подрядчик должен возвести каркас будущего здания и взяться за возведение стен», — пишет SiTV со ссылкой на Ислаева.

Власти решили отказаться от ярких орнаментов в пользу более сдержанных тонов. Строительство возобновится после внесения изменений в документацию.

URA.RU запросило комментарий в правительстве Югры и пресс-службе РЖД. На момент публикации ответ не поступил.

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Заместитель губернатора округа Азат Ислаев рассказал, что строительство железнодорожного вокзала в Сургуте возобновится в конце апреля. Власти решили внести изменения во внешний облик здания. «Строительная техника вернется на объект к концу апреля-началу мая. К концу года подрядчик должен возвести каркас будущего здания и взяться за возведение стен», — пишет SiTV со ссылкой на Ислаева. Власти решили отказаться от ярких орнаментов в пользу более сдержанных тонов. Строительство возобновится после внесения изменений в документацию. URA.RU запросило комментарий в правительстве Югры и пресс-службе РЖД. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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