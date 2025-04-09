Сотрудники правоохранительных органов накрыли в Кургане склад с контрафактным алкоголем. Количество изъятой безакцизной водки насчитывает около 20 тысяч бутылок, передают URA.RU источники, приближенные к органам правопорядка.
«Накрыли склад левой водки, изъяли почти 20 тысяч бутылок», — рассказали источники. Изъятый контрафакт пришлось вывозить на КамАЗе.
По данным источников, предприниматель реализовывал левый алкоголь через магазины Кургана и Кетовского округа. После ареста партии водки якобы многие торговые точки были закрыты.
Редакция обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».