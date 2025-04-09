В Кургане силовики накрыли склад с 20 000 бутылок паленой водки. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики Кургана накрыли склад с контрафактной водкой
Силовики Кургана накрыли склад с контрафактной водкой Фото:

Сотрудники правоохранительных органов накрыли в Кургане склад с контрафактным алкоголем. Количество изъятой безакцизной водки насчитывает около 20 тысяч бутылок, передают URA.RU источники, приближенные к органам правопорядка.

«Накрыли склад левой водки, изъяли почти 20 тысяч бутылок», — рассказали источники. Изъятый контрафакт пришлось вывозить на КамАЗе.

Силовики вывезли КамАЗ паленой водки со склада в Кургане
Силовики вывезли КамАЗ паленой водки со склада в Кургане
Фото:

По данным источников, предприниматель реализовывал левый алкоголь через магазины Кургана и Кетовского округа. После ареста партии водки якобы многие торговые точки были закрыты.

Редакция обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники правоохранительных органов накрыли в Кургане склад с контрафактным алкоголем. Количество изъятой безакцизной водки насчитывает около 20 тысяч бутылок, передают URA.RU источники, приближенные к органам правопорядка. «Накрыли склад левой водки, изъяли почти 20 тысяч бутылок», — рассказали источники. Изъятый контрафакт пришлось вывозить на КамАЗе. По данным источников, предприниматель реализовывал левый алкоголь через магазины Кургана и Кетовского округа. После ареста партии водки якобы многие торговые точки были закрыты. Редакция обратилась за комментариями в правоохранительные органы. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...