В рамках проекта «Секреты 80-летней давности, которые хранят здания», URA.RU совместно с застройщиком «Север» подготовили материал о здании, куда было эвакуировано тело Владимира Ленина во время войны.
Решение об эвакуации Владимира Ленина в 1941 году было принято молниеносно. Руководителю группы ученых-бальзаматоров Борису Збарскому 7 июля вручили постановление в Кремле — выезжать предлагалось вечером, конечный пункт назначения — Тюмень. Спустя трое суток москвичи оказались в «столице деревень» абсолютно не понимая, как сохранить главную советскую реликвию. Почему здание бывшего Александровского реального училища стало в прямом смысле спасением для москвичей и вождя революции — в материале URA.RU.
Чудом оставленный
По прибытию в Тюмень предполагалось действовать быстро — на улице жара, а для Ленина нужны были особые условия хранения. Збарскому показали два санатория в пригороде Тюмени, но они абсолютно не устроили ученого — далеко от города, без электричества и воды. Збарский даже хотел телеграфировать в Кремль, что в Тюмени нет возможности и условий сохранить Ильича.
Тогда глава горкома Дмитрий Купцов уговорил проехаться Збарского по Тюмени и самому осмотреться. Во время поездки взгляд бальзаматора упал на здание бывшего Александровского училища. Именно оно идеально подходило для хранения Ильича.
«Проехавшись по Тюмени, Збарскому приглянулось здание бывшего училища, которое тогда готовили под госпиталь: обнесено забором, территория вокруг хорошо просматривается, и самое главное находится в центре, есть коммуникации. На нем и решено было остановиться», — рассказала URA.RU экскурсовод Елена Алексеева.
История здания
Идея создания образовательного учреждения в Тюмени возникла после визита генерал-губернатора Западной Сибири Николая Казнакова в 1875 году. Во время своего приезда в Тюмень он выразил мнение о необходимости открытия мужской гимназии в городе. Эту инициативу поддержал местный купец Прокопий Подаруев, предложивший финансировать строительство после определения места стройки городскими властями.
Городская Дума Тюмени обратилась к правительству с ходатайством. В обращении городского головы было указано: «ходатайствовать перед правительством об учреждении в городе Тюмени 6-классного реального училища с 2-мя отделениями в V и VI классах, основным и коммерческим, и высшим дополнительным классом с тремя отделениями — общим, механическим и химико-технологическим».
Проект здания был создан петербургским художником-архитектором Евграфом Воротиловым, строительство длилось два года — с 1878 по 1880 гг. На верхнем этаже разместились более двадцати комнат, включая классы, кабинеты, рисовальный и актовый залы, библиотеку и комнату педсовета.
На нижнем этаже были расположены приготовительный класс, физический, естественно-исторический и механический кабинеты, а также канцелярия и квартира директора. В подвальном этаже здания находились кабинеты черчения, физическая и химическая лаборатории, гимнастический зал, столярная мастерская и склады.
Ленин в Тюмени
В течение двух суток после приезда московской делегации были завершены все приготовления для хранения тела Ленина, включая установку оборудования и перекрашивание стен на втором этаже здания, где оно будет размещено. Семьи москвичей разместились на первом этаже. Об этом рассказала URA.RU Елена Алексеева.
«Тело разместили в двух смежных комнатах. Одна из них — поменьше стала самим хранилищем, большая — траурным залом. Ленин хранился в стеклянной ванне с формалином», — рассказала URA.RU Елена Алексеева.
Были приняты и строгие меры безопасности: круглосуточная охрана была выставлена как внутри, так и снаружи здания. Все три года и девять месяцев тело Ильича хранилось в условиях строгой секретности. Сами тюменцы долгое время не могли даже предположить, что находится за стенами здания с замурованными окнами.
Среди тюменцев ходили различные слухи о том, что в здании может находиться специальный госпиталь для высокопоставленных военных либо крупное производство медицинского оборудования. Эти догадки лишь подогревали интерес горожан.
Тюменский Мавзолей
Ближе к концу эвакуации у Бориса Збарского зародилась идея выставить Ильича на обозрение тюменцев. Он даже заказал саркофаг у местного плотника и пошел в Военторг — хотел пошить Ильичу новый костюм. Но планам не суждено было сбыться — эвакуация подошла к концу и Ленина вместе с учеными вызывали обратно, в Москву.
За сохранение Ильича в годы Великой Отечественной Борис Збарский получил Орден Ленина. В Тюмени у Збарского родился сын Владимир, которого до конца его дней называли «Сибиряком» в память о холодном, но гостеприимном крае.
Что сейчас
Здание бывшего реального училища после войны перешло к сельскохозяйственной академии. Сейчас это Государственный аграрный университет Северного Зауралья. И, кстати, архитектурное решение, которое было принято более 100 лет назад вдохновило современных архитекторов — по соседству не так давно появилось новое здание главного корпуса ТюмГУ, выполненное в похожем стиле.
Материал подготовлен при поддержке застройщика «Север».
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