Опубликована деловая программа ПМЭФ-2025

Росконгресс опубликовал деловую программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), запланированного на 18-21 июня 2025 года. Тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
«Опубликована архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума», — написано в сообщении фонда. Как подчеркнул советник Президента РФ, Антон Кобяков, Форум станет площадкой для диалога и формирования новых подходов к международному сотрудничеству.
Деловая программа ПМЭФ-2025 разделена на четыре ключевых блока, каждый из которых освещает различные аспекты мировой и национальной экономики:
- Экономика развития: Этот блок сосредоточен на новой экономической парадигме, включая устойчивость макроэкономических моделей и стратегии развития. Важное внимание уделено российской экономике, ее новым возможностям и вызовам в условиях глобальных трансформаций.
- Технологии и инновации: Обсуждения будут касаться ключевых аспектов технологического лидерства, включая ИИ, автоматизацию, микроэлектронику и кибербезопасность. Особое внимание будет уделено формированию устойчивой технологической базы.
- Среда для жизни: Блок затрагивает важные аспекты информационного суверенитета, культурного кода и общественной консолидации. Участники форума обсудят, как культурные и социальные факторы влияют на экономическое развитие.
- Человек в новом мире: Здесь акцент сделан на качестве жизни и развитии человеческого потенциала, включая здоровье, образование и благополучие семей.
ПМЭФ-2025 также включает ряд международных и отраслевых мероприятий, направленных на укрепление двусторонних и многосторонних экономических связей. Особое внимание будет уделено деловым диалогам с представителями Китая, Индии, стран Африки и других регионов. В рамках форума пройдут деловые завтраки, презентации проектов и подписания международных соглашений.
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