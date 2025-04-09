Захарова рассказала, как в России относятся к наемникам ВСУ

Захарова: РФ будет рассматривать любые иностранные войска на Украине как угрозу
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Захарова заявила, что Москва воспримет миротворцев на Украине как вступление отправивших их стран в конфликт
Захарова заявила, что Москва воспримет миротворцев на Украине как вступление отправивших их стран в конфликт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Любое иностранное присутствие иностранных военных на Украине рассматривается Россией как угроза и преддверие к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Хотели бы напомнить, что любое иностранное присутствие на Украине <...> будет рассматриваться РФ как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной», — отметила Мария Захарова на брифинге, его трансляция идет в официальном сообществе МИД РФ «ВКонтакте». Она подчеркнула, что Россия будет таким образом рассматривать иностранное военное присутствие вне зависимости от флага, вывесок и мандатов у бойцов.

Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет от своих европейских союзников отправки военного миротворческого контингента на Украину. Москва отнесется к этому как к вступлению стран, отправивших соответствующие войска, в конфликт на стороне Киева.

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Любое иностранное присутствие иностранных военных на Украине рассматривается Россией как угроза и преддверие к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Хотели бы напомнить, что любое иностранное присутствие на Украине <...> будет рассматриваться РФ как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной», — отметила Мария Захарова на брифинге, его трансляция идет в официальном сообществе МИД РФ «ВКонтакте». Она подчеркнула, что Россия будет таким образом рассматривать иностранное военное присутствие вне зависимости от флага, вывесок и мандатов у бойцов. Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет от своих европейских союзников отправки военного миротворческого контингента на Украину. Москва отнесется к этому как к вступлению стран, отправивших соответствующие войска, в конфликт на стороне Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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