Захарова рассказала, как в России относятся к наемникам ВСУ

Любое иностранное присутствие иностранных военных на Украине рассматривается Россией как угроза и преддверие к конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотели бы напомнить, что любое иностранное присутствие на Украине <...> будет рассматриваться РФ как угроза безопасности нашей стране и несет риск прямого боестолкновения участников подобных так называемых миссий от отдельных членов НАТО, а значит, всего альянса с нашей страной», — отметила Мария Захарова на брифинге, его трансляция идет в официальном сообществе МИД РФ «ВКонтакте». Она подчеркнула, что Россия будет таким образом рассматривать иностранное военное присутствие вне зависимости от флага, вывесок и мандатов у бойцов.
Захарова подчеркнула, что украинский лидер Владимир Зеленский ждет от своих европейских союзников отправки военного миротворческого контингента на Украину. Москва отнесется к этому как к вступлению стран, отправивших соответствующие войска, в конфликт на стороне Киева.
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