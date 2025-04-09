Неназванную сотрудницу МИД РФ задержала французская погранслужба, у нее изъяты средства связи. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.
«Сотрудницу МИД России задержала погранслужба Франции, у нее изъяли компьютер и телефон», — заявила Мария Захарова на брифинге, трансляция которого идет на официальной странице российского МИД в соцсети «ВКонтакте». Представитель ведомства подчеркнула, что Франция вовремя не выдала россиянке визу. Россия уже потребовала от французской стороны объяснений, МИД РФ вызвал к себе посла Франции.
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