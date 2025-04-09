Сотрудницу МИД России задержала погранслужба Франции

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Захарова рассказала подробности о задержании сотрудницы российского МИД
Захарова рассказала подробности о задержании сотрудницы российского МИД Фото:

Неназванную сотрудницу МИД РФ задержала французская погранслужба, у нее изъяты средства связи. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

«Сотрудницу МИД России задержала погранслужба Франции, у нее изъяли компьютер и телефон», — заявила Мария Захарова на брифинге, трансляция которого идет на официальной странице российского МИД в соцсети «ВКонтакте». Представитель ведомства подчеркнула, что Франция вовремя не выдала россиянке визу. Россия уже потребовала от французской стороны объяснений, МИД РФ вызвал к себе посла Франции.

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Неназванную сотрудницу МИД РФ задержала французская погранслужба, у нее изъяты средства связи. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. «Сотрудницу МИД России задержала погранслужба Франции, у нее изъяли компьютер и телефон», — заявила Мария Захарова на брифинге, трансляция которого идет на официальной странице российского МИД в соцсети «ВКонтакте». Представитель ведомства подчеркнула, что Франция вовремя не выдала россиянке визу. Россия уже потребовала от французской стороны объяснений, МИД РФ вызвал к себе посла Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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