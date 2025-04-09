Конкурсная комиссия определилась с претендентами, которые прошли в финал выборов главы Кургана. Ими стали врип мэра Антон Науменко и бывший силовик Алексей Кондратьев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из правительства Курганской области.
«Процедура подведения итогов конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Кургана завершилась. В финальный этап проходят Антон Науменко и Алексей Кондратьев», — рассказывают URA.RU источники.
Сначала комиссия выделяла четырех участников, которые оказали на них особое впечатление. Помимо выше упомянутых, были свердловский политик Владимир Герасименко и оппозиционер Яков Сидоров.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в аппарат Курганской городской думы. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. За пост мэра после первого этапа боролись: врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Алексей Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.
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