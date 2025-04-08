Власти ХМАО расширили меры поддержки многодетных семей и участников СВО

Правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи, сделав приоритетными многодетные семьи, семьи с детьми и участников СВО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ХМАО.
«В приоритетном порядке социальный контракт заключается с многодетными семьями, семьями с детьми и с участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также с членами их семей», — говорится в тексте постановления. Также социальный контракт теперь можно заключить с применением электронной подписи через мобильное приложение «Госключ».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО расширили меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях.
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