08 апреля 2025

Власти ХМАО расширили меры поддержки многодетных семей и участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО расширило меры поддержки для семей с детьми и участников СВО
Правительство ХМАО расширило меры поддержки для семей с детьми и участников СВО Фото:

Правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи, сделав приоритетными многодетные семьи, семьи с детьми и участников СВО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ХМАО.

«В приоритетном порядке социальный контракт заключается с многодетными семьями, семьями с детьми и с участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также с членами их семей», — говорится в тексте постановления. Также социальный контракт теперь можно заключить с применением электронной подписи через мобильное приложение «Госключ».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО расширили меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях.

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Правительство ХМАО внесло изменения в порядок предоставления социальной помощи, сделав приоритетными многодетные семьи, семьи с детьми и участников СВО. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства ХМАО. «В приоритетном порядке социальный контракт заключается с многодетными семьями, семьями с детьми и с участниками специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также с членами их семей», — говорится в тексте постановления. Также социальный контракт теперь можно заключить с применением электронной подписи через мобильное приложение «Госключ». Ранее URA.RU писало, что в ХМАО расширили меры поддержки на предоставление бесплатного земельного участка и сохранение очереди на социальное жилье. Если раньше из военнослужащих на эту льготу могли претендовать только участники СВО, то теперь она распространяется и на участников антитеррористической операции в Брянской, Ростовской, Белгородской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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