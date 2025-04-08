08 апреля 2025

Челябинские школьники резко перестали болеть гриппом и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети стали болеть меньше ОРВИ на прошлой неделе (архивное фото)
Дети стали болеть меньше ОРВИ на прошлой неделе (архивное фото) Фото:

В Челябинской области за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников снизилась на 12,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 14-ой неделе года снизилась на 9,9%. Наибольшее снижение фиксируется в группе детей школьного возраста на 12,7%», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В целом челябинцы за прошлую неделю стали болеть гриппом и ОРВИ на 16,4% меньше, чем неделей ранее.

Карантин по гриппу и ОРВИ сняли в больницах, школах и учреждениях социальной защиты региона 2 апреля. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Показатели заболеваемости на прошлой неделе снизились на 22,9%.

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В Челябинской области за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников снизилась на 12,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 14-ой неделе года снизилась на 9,9%. Наибольшее снижение фиксируется в группе детей школьного возраста на 12,7%», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В целом челябинцы за прошлую неделю стали болеть гриппом и ОРВИ на 16,4% меньше, чем неделей ранее. Карантин по гриппу и ОРВИ сняли в больницах, школах и учреждениях социальной защиты региона 2 апреля. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Показатели заболеваемости на прошлой неделе снизились на 22,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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