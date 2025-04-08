Челябинские школьники резко перестали болеть гриппом и ОРВИ

В Челябинской области за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди школьников снизилась на 12,7%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«Заболеваемость гриппом и ОРВИ на 14-ой неделе года снизилась на 9,9%. Наибольшее снижение фиксируется в группе детей школьного возраста на 12,7%», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В целом челябинцы за прошлую неделю стали болеть гриппом и ОРВИ на 16,4% меньше, чем неделей ранее.
Карантин по гриппу и ОРВИ сняли в больницах, школах и учреждениях социальной защиты региона 2 апреля. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов. Показатели заболеваемости на прошлой неделе снизились на 22,9%.
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