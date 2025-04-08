08 апреля 2025

МЧС предупредило о надвигающихся мощных ливнях на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей призвали быть бдительными во время непогоды
Жителей призвали быть бдительными во время непогоды Фото:

В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля ожидается сильный дождь и мокрый снег. Спасатели призвали жителей отказаться от дальних поездок, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — напомнили в ведомстве.

Вместе с этим МЧС рекомендует воздержаться от работ на открытом воздухе и на высоте, а также от туристических походов. В случае ЧП жителям следует обращаться по номерам экстренных служб «101» или «112».

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В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля ожидается сильный дождь и мокрый снег. Спасатели призвали жителей отказаться от дальних поездок, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — напомнили в ведомстве. Вместе с этим МЧС рекомендует воздержаться от работ на открытом воздухе и на высоте, а также от туристических походов. В случае ЧП жителям следует обращаться по номерам экстренных служб «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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