МЧС предупредило о надвигающихся мощных ливнях на Свердловскую область

В Свердловской области 10 и ночью 11 апреля ожидается сильный дождь и мокрый снег. Спасатели призвали жителей отказаться от дальних поездок, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров», — напомнили в ведомстве.
Вместе с этим МЧС рекомендует воздержаться от работ на открытом воздухе и на высоте, а также от туристических походов. В случае ЧП жителям следует обращаться по номерам экстренных служб «101» или «112».
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