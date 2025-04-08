08 апреля 2025

В Тюмени вблизи аэропорта построят жилой квартал и крупный ТЦ

В Тюмени на Рощинском шоссе до 2032 года построят дома с поликлиникой и ТЦ
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь жилой среднеэтажной застройки составит 510 тысяч квадратных метров
Площадь жилой среднеэтажной застройки составит 510 тысяч квадратных метров Фото:

В Тюмени на Рощинском шоссе к 2032 году появится крупный жилой квартал с поликлиникой, торговым центром и детским садом. Такая информация указана в документе, опубликованном на сайте городской администрации. Площадь жилой среднеэтажной застройки составит 510 тысяч квадратных метров.

«В первых этажах жилых домов планируется встроенные помещения коммерческого назначения. Планируется размещение встроенно-пристроенной поликлиники и торгового центра общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Срок — до 2032 года», — указано в документе.

Ранее URA.RU писало, что в районе Салаирского тракта и объездной дороги хотят построить крупный жилой район с многоэтажками, школами, сауной, яхтклубами, бассейном и торговым комплексом. Все объекты хотят закончить к 2037-му году.

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В Тюмени на Рощинском шоссе к 2032 году появится крупный жилой квартал с поликлиникой, торговым центром и детским садом. Такая информация указана в документе, опубликованном на сайте городской администрации. Площадь жилой среднеэтажной застройки составит 510 тысяч квадратных метров. «В первых этажах жилых домов планируется встроенные помещения коммерческого назначения. Планируется размещение встроенно-пристроенной поликлиники и торгового центра общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Срок — до 2032 года», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в районе Салаирского тракта и объездной дороги хотят построить крупный жилой район с многоэтажками, школами, сауной, яхтклубами, бассейном и торговым комплексом. Все объекты хотят закончить к 2037-му году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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