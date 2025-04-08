В Тюмени вблизи аэропорта построят жилой квартал и крупный ТЦ

В Тюмени на Рощинском шоссе к 2032 году появится крупный жилой квартал с поликлиникой, торговым центром и детским садом. Такая информация указана в документе, опубликованном на сайте городской администрации. Площадь жилой среднеэтажной застройки составит 510 тысяч квадратных метров.
«В первых этажах жилых домов планируется встроенные помещения коммерческого назначения. Планируется размещение встроенно-пристроенной поликлиники и торгового центра общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Срок — до 2032 года», — указано в документе.
Ранее URA.RU писало, что в районе Салаирского тракта и объездной дороги хотят построить крупный жилой район с многоэтажками, школами, сауной, яхтклубами, бассейном и торговым комплексом. Все объекты хотят закончить к 2037-му году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!