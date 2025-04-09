Обвиненный в мошенничестве генерал Попов поедет на СВО

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Обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова отправят в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского. Ранее генерал обжаловал свой арест.
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