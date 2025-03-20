«Ъ»: осужденный генерал Попов обратился к Путину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К Путину обратился обвиняемый в коррупции Попов, попросив главу РФ разобраться в его деле
К Путину обратился обвиняемый в коррупции Попов, попросив главу РФ разобраться в его деле Фото:

Бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, обратился к президенту России Владимиру Путину. В своем открытом письме он попросил главу государства разобраться в его сложной ситуации и вернуть его в строй, сообщили журналисты.

«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — написал генерал-майор в письме. Он также подчеркнул свою преданность военной службе, передает «Коммерсант».

Кроме того, он отметил, что всю жизнь посвятил служению России, честно и достойно выполняя все поставленные перед ним задачи. По словам Попова, он был «верным солдатом» и для него «армия — весь смысл жизни». Экс-командующий в своем обращении упомянул о необоснованном, по его мнению, судебном преследовании и увольнении из рядов ВС РФ вопреки его желанию и обстановке в зоне проведения СВО.

Согласно материалам следствия, обвиняемый Попов присвоил свыше 1,7 тысяч тонн металла. Генерал отрицает свою вину. В процессе расследования его дела было допрошено более 90 свидетелей. Позже стало известно, что у данного уголовного дела нет потерпевшей стороны. Представители Министерства обороны РФ и администрации Запорожской области отозвали свои претензии, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, обратился к президенту России Владимиру Путину. В своем открытом письме он попросил главу государства разобраться в его сложной ситуации и вернуть его в строй, сообщили журналисты. «Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — написал генерал-майор в письме. Он также подчеркнул свою преданность военной службе, передает «Коммерсант». Кроме того, он отметил, что всю жизнь посвятил служению России, честно и достойно выполняя все поставленные перед ним задачи. По словам Попова, он был «верным солдатом» и для него «армия — весь смысл жизни». Экс-командующий в своем обращении упомянул о необоснованном, по его мнению, судебном преследовании и увольнении из рядов ВС РФ вопреки его желанию и обстановке в зоне проведения СВО. Согласно материалам следствия, обвиняемый Попов присвоил свыше 1,7 тысяч тонн металла. Генерал отрицает свою вину. В процессе расследования его дела было допрошено более 90 свидетелей. Позже стало известно, что у данного уголовного дела нет потерпевшей стороны. Представители Министерства обороны РФ и администрации Запорожской области отозвали свои претензии, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...