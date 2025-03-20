«Ъ»: осужденный генерал Попов обратился к Путину

Бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве в крупном размере, обратился к президенту России Владимиру Путину. В своем открытом письме он попросил главу государства разобраться в его сложной ситуации и вернуть его в строй, сообщили журналисты.
«Я хочу и дальше, в соответствии с данной мною присягой, продолжить громить врага», — написал генерал-майор в письме. Он также подчеркнул свою преданность военной службе, передает «Коммерсант».
Кроме того, он отметил, что всю жизнь посвятил служению России, честно и достойно выполняя все поставленные перед ним задачи. По словам Попова, он был «верным солдатом» и для него «армия — весь смысл жизни». Экс-командующий в своем обращении упомянул о необоснованном, по его мнению, судебном преследовании и увольнении из рядов ВС РФ вопреки его желанию и обстановке в зоне проведения СВО.
Согласно материалам следствия, обвиняемый Попов присвоил свыше 1,7 тысяч тонн металла. Генерал отрицает свою вину. В процессе расследования его дела было допрошено более 90 свидетелей. Позже стало известно, что у данного уголовного дела нет потерпевшей стороны. Представители Министерства обороны РФ и администрации Запорожской области отозвали свои претензии, сообщил адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.
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