Песков высказался о ситуации вокруг Ирана

В Кремле обеспокоены введением вооруженных сил Ирана в повышенную боевую готовность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно (есть обеспокоенность, — прим. URA.RU). Мы слышим жесткую риторику», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь отметил, что Иран принимает превентивные защитные меры, а это, в свою очередь, ведет к росту напряженности. По словам Пескова, в таких условиях следует концентрироваться на тех новостях, которые связаны с возможностью прямых или опосредованных контактов, поскольку это лучше, чем конфронтация.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.