Песков высказался о ситуации вокруг Ирана

Песков: ситуация в Иране вызывает обеспокоенность в Кремле
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что превентивные меры Ирана усиливают напряженность
Песков заявил, что превентивные меры Ирана усиливают напряженность Фото:

В Кремле обеспокоены введением вооруженных сил Ирана в повышенную боевую готовность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно (есть обеспокоенность, — прим. URA.RU). Мы слышим жесткую риторику», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь отметил, что Иран принимает превентивные защитные меры, а это, в свою очередь, ведет к росту напряженности. По словам Пескова, в таких условиях следует концентрироваться на тех новостях, которые связаны с возможностью прямых или опосредованных контактов, поскольку это лучше, чем конфронтация. 

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В Кремле обеспокоены введением вооруженных сил Ирана в повышенную боевую готовность. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно (есть обеспокоенность, — прим. URA.RU). Мы слышим жесткую риторику», — сказал Дмитрий Песков во время пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что Иран принимает превентивные защитные меры, а это, в свою очередь, ведет к росту напряженности. По словам Пескова, в таких условиях следует концентрироваться на тех новостях, которые связаны с возможностью прямых или опосредованных контактов, поскольку это лучше, чем конфронтация. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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