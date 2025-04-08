В Екатеринбурге выросли цены на новостройки

Цены на квартиры в новостройках Екатеринбурга выросли на 0,5% за квадратный метр в первом квартале 2025 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан».
Средняя стоимость одного квадратного метра составила 163,2 тысяч рублей. За год, по данным аналитиков, «квадрат» подорожал на 7%. В среднем во всех крупных городах цены за год выросли на 11%, а в первом квартале — на 3,5%.
«Последние два месяца [февраль и март] выбор квартир меняется не очень сильно, близок к стабилизации. Объем предложения остается на высоком уровне, то есть дефицита на рынке не сформировалось», — утверждают эксперты.
Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 160 тысяч рублей в январе. Тогда же были запущены в продажу 91,5 тысяч квадратных метров жилья.
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