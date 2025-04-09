Опасный ветер и град прогнозируются в Челябинской области в ближайшие часы

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Непогода надвигается на Челябинскую область
Непогода надвигается на Челябинскую область Фото:

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в регионе прогнозируются опасный ветер до 25 метров в секунду, град и гололед, сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112).

«Днем 10 апреля в южной половине Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду. В горных районах — сильные смешанные осадки, сильный гололед, отложение мокрого снега на проводах», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале.

В отдельных районах 10 апреля сохранится высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Сохранится аномально-жаркая погода с температурами выше климатической нормы на семь градусов.

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В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в регионе прогнозируются опасный ветер до 25 метров в секунду, град и гололед, сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112). «Днем 10 апреля в южной половине Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду. В горных районах — сильные смешанные осадки, сильный гололед, отложение мокрого снега на проводах», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале. В отдельных районах 10 апреля сохранится высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Сохранится аномально-жаркая погода с температурами выше климатической нормы на семь градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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