Опасный ветер и град прогнозируются в Челябинской области в ближайшие часы

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в регионе прогнозируются опасный ветер до 25 метров в секунду, град и гололед, сообщила пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112).
«Днем 10 апреля в южной половине Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 метров в секунду. В горных районах — сильные смешанные осадки, сильный гололед, отложение мокрого снега на проводах», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале.
В отдельных районах 10 апреля сохранится высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса по региональной шкале. Сохранится аномально-жаркая погода с температурами выше климатической нормы на семь градусов.
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