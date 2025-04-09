Про репера Децла снимут документальный сериал

В России снимут художественный сериал про рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Эту информацию подтвердили по запросам СМИ.
«Творческая группа приступила к разработке сериала про Децла <...> готовится художественный сериал», — пишет «Российская газета» со ссылкой на полученные данные. Отмечается, что над разработкой проекта трудятся «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик», в работе участвуют шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман, продюсерами являются Сергей Бондарчук, Александр Толмацкий и те же Киселев и Ашман. Рабочее название сериала — «Децл».
Ранее журналист Роман Супер (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе средств на съемку документального фильма о Децле. Он отметил, что это будет документальный байопик о личности, взглядах и мечтах рэпера.
Децл скончался в 2019 году, ему было 35 лет. Широко известен песнями «Вечеринка», «Кто? Ты», «Слезы», «Письмо».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.