Про репера Децла снимут документальный сериал

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Про рэпера Децла снимут художественный сериал с участием Бондарчука
Про рэпера Децла снимут художественный сериал с участием Бондарчука Фото:

В России снимут художественный сериал про рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Эту информацию подтвердили по запросам СМИ.

«Творческая группа приступила к разработке сериала про Децла <...> готовится художественный сериал», — пишет «Российская газета» со ссылкой на полученные данные. Отмечается, что над разработкой проекта трудятся «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик», в работе участвуют шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман, продюсерами являются Сергей Бондарчук, Александр Толмацкий и те же Киселев и Ашман. Рабочее название сериала — «Децл».

Ранее журналист Роман Супер (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе средств на съемку документального фильма о Децле. Он отметил, что это будет документальный байопик о личности, взглядах и мечтах рэпера.

Децл скончался в 2019 году, ему было 35 лет. Широко известен песнями «Вечеринка», «Кто? Ты», «Слезы», «Письмо». 

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В России снимут художественный сериал про рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Эту информацию подтвердили по запросам СМИ. «Творческая группа приступила к разработке сериала про Децла <...> готовится художественный сериал», — пишет «Российская газета» со ссылкой на полученные данные. Отмечается, что над разработкой проекта трудятся «Студия Видеопрокат» и компания «Эра Мьюзик», в работе участвуют шоураннеры Алексей Киселев и Ангелина Ашман, продюсерами являются Сергей Бондарчук, Александр Толмацкий и те же Киселев и Ашман. Рабочее название сериала — «Децл». Ранее журналист Роман Супер (признан иноагентом в РФ) объявил о сборе средств на съемку документального фильма о Децле. Он отметил, что это будет документальный байопик о личности, взглядах и мечтах рэпера. Децл скончался в 2019 году, ему было 35 лет. Широко известен песнями «Вечеринка», «Кто? Ты», «Слезы», «Письмо». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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