Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына

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Анна Заворотнюк стала мамой
Анна Заворотнюк стала мамой Фото:

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Об этом сообщила сама Анна. Она родила мальчика, которому дали имя Марсель. Счастливое событие произошло 2 апреля.

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна на своей странице в одной из соцсетей, опубликовав фотографию новорожденного. Отмечается, что день после появления на свет Марселя, 3 апреля,  — день рождения его покойной бабушки Анастасии.

Ранее на Троекуровском кладбище, где захоронена актриса Анастасия Заворотнюк, в день ее 54-го дня рождения, появился ее супруг Петр Чернышев. Он принес на могилу артистки несколько букетов роз, пишет 360.ru. В этот памятный день его сопровождала шестилетняя дочь Мила.

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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Об этом сообщила сама Анна. Она родила мальчика, которому дали имя Марсель. Счастливое событие произошло 2 апреля. «Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна на своей странице в одной из соцсетей, опубликовав фотографию новорожденного. Отмечается, что день после появления на свет Марселя, 3 апреля,  — день рождения его покойной бабушки Анастасии. Ранее на Троекуровском кладбище, где захоронена актриса Анастасия Заворотнюк, в день ее 54-го дня рождения, появился ее супруг Петр Чернышев. Он принес на могилу артистки несколько букетов роз, пишет 360.ru. В этот памятный день его сопровождала шестилетняя дочь Мила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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