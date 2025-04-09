Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Об этом сообщила сама Анна. Она родила мальчика, которому дали имя Марсель. Счастливое событие произошло 2 апреля.
«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — написала Анна на своей странице в одной из соцсетей, опубликовав фотографию новорожденного. Отмечается, что день после появления на свет Марселя, 3 апреля, — день рождения его покойной бабушки Анастасии.
Ранее на Троекуровском кладбище, где захоронена актриса Анастасия Заворотнюк, в день ее 54-го дня рождения, появился ее супруг Петр Чернышев. Он принес на могилу артистки несколько букетов роз, пишет 360.ru. В этот памятный день его сопровождала шестилетняя дочь Мила.
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