Профайл Алексея Кондратьева, прошедшего в финал выборов мэра Кургана

Юрист и бывший силовик Алексей Кондратьев прошел в финал выборов главы города Кургана. Он составит конкуренцию врип главы Кургана Антону Науменко. Всего в финальном этапе будет участвовать два человека. URA.RU рассказывает, что известно о втором претенденте на место главы города Алексее Кондратьеве.
«Я не служу в ГАИ с 2010 года. Более 15 лет занимаюсь частной юридической практикой. Насчет политики. Я участвовал в прямых выборах на должность главы Варгашиского района в 2011 году и набрал около 30% голосов избирателей», — рассказывал URA.RU претендент.
В период с 2000 по 2010 год Кондратьев занимал различные должности в государственных структурах, где его работа была тесно связана с юридической сферой. В 2008 году он успешно окончил Уральский юридический институт МВД России, получив степень юриста по специализации в области правоохранительной деятельности. С 2013 года Кондратьев активно занимается адвокатской практикой. Известно, что претендент сейчас состоит в областной коллегии адвокатов.
Кроме того, Кондратьев неоднократно участвовал в выборах на различные административные должности, что свидетельствует о его активной гражданской позиции и стремлении к управленческой работе. Он выдвигался на пост главы Варгашинского округа в 2024 и 2025 годах.
Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. За пост мэра после первого этапа боролись: врип главы города Антон Науменко, оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, экс-силовик Николай Кондратьев, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.
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