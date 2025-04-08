08 апреля 2025

В ЯНАО выросли доходы окружного бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал увеличил свой доход
Ямал увеличил свой доход Фото:

В ЯНАО совокупный бюджет показал значительный рост. Доходы бюджета составили 95 млрд рублей, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба окружного департамента финансов.

«В окружной бюджет, поступило 87 млрд рублей, что превышает поступления прошлого года на 5 %. Основные доходные источники включают налог на прибыль и налог на имущество организаций, каждый из которых составил около 29 млрд рублей, или 33% от общих доходов. Налог на доходы физических лиц принес более 13 млрд рублей, что составляет 16% от общего объема,» — сообщает окружной депфин на официальном сайте. 

Годовой план доходов составляет 380 млрд рублей. Крупнейшими налогоплательщиками остаются предприятия топливно-энергетического комплекса, такие как «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром нефть» и «Роснефть». Их доля в доходах бюджета составляет около 65%. На реализацию национальных проектов направлено 6 млрд рублей при годовом плане в 23 млрд рублей. Финансовая помощь местным бюджетам составила 22 млрд рублей при плане в 137 млрд рублей. Государственный долг автономного округа на конец первого квартала составил 6,4 млрд рублей, включая 4,6 млрд рублей по государственным гарантиям и 1,8 млрд рублей по инфраструктурным бюджетным кредитам. Муниципальный долг отсутствует.  

Ранее URA.RU сообщало, что Ямал отдал в бюджет РФ более трех триллионов рублей. Данные были озвучены губернатором Артюховым во время форума «Малая Родина — сила России» в Салехарде.

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В ЯНАО совокупный бюджет показал значительный рост. Доходы бюджета составили 95 млрд рублей, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба окружного департамента финансов. «В окружной бюджет, поступило 87 млрд рублей, что превышает поступления прошлого года на 5 %. Основные доходные источники включают налог на прибыль и налог на имущество организаций, каждый из которых составил около 29 млрд рублей, или 33% от общих доходов. Налог на доходы физических лиц принес более 13 млрд рублей, что составляет 16% от общего объема,» — сообщает окружной депфин на официальном сайте.  Годовой план доходов составляет 380 млрд рублей. Крупнейшими налогоплательщиками остаются предприятия топливно-энергетического комплекса, такие как «Газпром», «НОВАТЭК», «Газпром нефть» и «Роснефть». Их доля в доходах бюджета составляет около 65%. На реализацию национальных проектов направлено 6 млрд рублей при годовом плане в 23 млрд рублей. Финансовая помощь местным бюджетам составила 22 млрд рублей при плане в 137 млрд рублей. Государственный долг автономного округа на конец первого квартала составил 6,4 млрд рублей, включая 4,6 млрд рублей по государственным гарантиям и 1,8 млрд рублей по инфраструктурным бюджетным кредитам. Муниципальный долг отсутствует.   Ранее URA.RU сообщало, что Ямал отдал в бюджет РФ более трех триллионов рублей. Данные были озвучены губернатором Артюховым во время форума «Малая Родина — сила России» в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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