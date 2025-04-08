08 апреля 2025

На тюменской птицефабрике с начала года второй раз сменился руководитель

«Продо» назначило нового директора тюменской птицефабрики второй раз за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Причина частой смены руководства в «Тюменском бройлере» неизвестна
Причина частой смены руководства в «Тюменском бройлере» неизвестна Фото:

В птицефабрике «Тюменский бройлер», которая входит в структуру холдинга «ПРОДО», второй раз с начала года сменился директор. Об этом сообщается в системе прослеживаемости бизнеса СБИС.

«АО „Продо Тюменский бройлер“, директор — Кискинбаев Алексей Викторович. Назначен в марте 2025 года», — сообщает история изменений руководителей компании.

Отмечается, что ранее Кискинбаев руководил михайловской птицефабрикой в Татищево. До этого успел поработать в сфере птицеводства в Саратовской и Псковской областях. Не числится учредителем каких-либо компаний. Другой информации о Кискинбаеве на данный момент нет.

Предыдущее назначение произошло в феврале 2025 года. Тогда на роль руководителя «Тюменского бройлера» назначили экс-силовика из Омска Дмитрия Чижа.

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В птицефабрике «Тюменский бройлер», которая входит в структуру холдинга «ПРОДО», второй раз с начала года сменился директор. Об этом сообщается в системе прослеживаемости бизнеса СБИС. «АО „Продо Тюменский бройлер“, директор — Кискинбаев Алексей Викторович. Назначен в марте 2025 года», — сообщает история изменений руководителей компании. Отмечается, что ранее Кискинбаев руководил михайловской птицефабрикой в Татищево. До этого успел поработать в сфере птицеводства в Саратовской и Псковской областях. Не числится учредителем каких-либо компаний. Другой информации о Кискинбаеве на данный момент нет. Предыдущее назначение произошло в феврале 2025 года. Тогда на роль руководителя «Тюменского бройлера» назначили экс-силовика из Омска Дмитрия Чижа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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