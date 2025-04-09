Пермский завод по производству газовых плит сократил прибыль в десятки раз

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники» (ООО «Лзбт») Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль общества составила 672 тысячи рублей. Годом ранее прибыль составила более 20 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах „ООО „Лзбт“ за 2024 год. Выручка — 1,24 млрд рублей, чистая прибыль — 672 тысячи рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Чистая прибыль компании за год упала более чем в 30 раз.
«Лысьвенский завод бытовой техники» является производителем бытовых напольных плит и встраиваемой техники марки «Лысьва». Массовое производство плит началось в 1960 году. Сегодня предприятие входит в промышленную группу «Линрог» и производит электрические и газовые варочные панели, духовые шкафы, конфорки и прочую продукцию.
Ранее URA.RU сообщало, что крупнейший пермский завод по производству бетона резко сократил прибыль. АО «Пермтрансжелезобетон» сократило прибыль более чем в три раза.
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