В Челябинской области проснулись гадюки

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Змей опасно брать в руки
Змей опасно брать в руки Фото:

В Челябинской области из-за ранней весны проснулись гадюки. Об этом сообщают местные СМИ

«Из-за раннего потепления в Ашинском районе начали выползать гадюки», — передает агентство «Первое областное». Информация сопровождается снимками змеи.

Обычно змеи агрессивно ведут себя после пробуждения от зимнего сна. У гадюки ядовитая слюна. Один укус гадюки может привести к летальному исходу.

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В Челябинской области из-за ранней весны проснулись гадюки. Об этом сообщают местные СМИ «Из-за раннего потепления в Ашинском районе начали выползать гадюки», — передает агентство «Первое областное». Информация сопровождается снимками змеи. Обычно змеи агрессивно ведут себя после пробуждения от зимнего сна. У гадюки ядовитая слюна. Один укус гадюки может привести к летальному исходу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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