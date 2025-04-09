В Челябинской области проснулись гадюки

Змей опасно брать в руки
В Челябинской области из-за ранней весны проснулись гадюки. Об этом сообщают местные СМИ
«Из-за раннего потепления в Ашинском районе начали выползать гадюки», — передает агентство «Первое областное». Информация сопровождается снимками змеи.
Обычно змеи агрессивно ведут себя после пробуждения от зимнего сна. У гадюки ядовитая слюна. Один укус гадюки может привести к летальному исходу.
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