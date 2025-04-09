В России начнут маркировать импортный алкоголь

Импортный алкоголь будут маркировать по новым правилам с 1 марта 2026 года. Если раньше это происходило за рубежом, то в будущем это будут делать уже на таможенных складах в России. Соответствующий законопроект принят Госдумой.
Новые правила направлены на снижение угроз, которые могут возникнуть в случае введения запретов на маркировку алкоголя федеральными марками на территории недружественных стран. Госдума приняла этот законопроект во время заседания, которое транслировалось на сайте.
Также эти изменения способствуют созданию дополнительных рабочих мест и развитию инфраструктурных объектов в России. Кроме того, принятый закон облегчает процедуру импорта алкоголя и усиливает контроль за качеством ввезенной продукции.
В некоторых регионах России нововведения действуют уже несколько лет. Правда сделано это было в качестве эксперимента. Изменения, которые затронут всю страну, заработают только с 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.