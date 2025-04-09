«Воевать будем»: драматург Коляда нашел финансы на фестиваль, от которого отказались власти

Деньги на «Коляда-Plays» в Екатеринбурге соберут с помощью краудфандинга
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Коляда намерен провести фестиваль в любом случае
Николай Коляда намерен провести фестиваль в любом случае Фото:

Фестиваль «Коляда-Plays» помогут провести неравнодушные екатеринбуржцы: в скором времени будет запущен краудфандинговый сбор на сайте Planeta. Об этом URA.RU рассказал драматург Николай Коляда.

«Там надо было сделать какие-то дополнения. Вчера нам пришло письмо, ну мы же неопытные, что-то там надо было подправить», — пояснил драматург и уточнил, что организаторы также ищут дополнительное финансирование.

У Коляды есть опасения, что министерство культуры может, например, не разрешить проводить фестиваль. «Мы же люди такие, ну воевать будем, будем продолжать воевать, что? Все равно фестиваль я хочу проводить. Что за глупости? 17 лет проводили, а тут отчет не сдали, денег вам не дадим. Ну ладно, люди соберут, все хотят, все звонят, все пишут: „Мы поможем, мы поддержим“, — говорит деятель искусств.

Региональное министерство культуры отказалось финансировать «Коляда-Plays». Ведомство пояснило, что причиной отказа стало неоднократное нарушение предоставления отчетных документов. На это Коляда ответил, что проведет фестиваль в любом случае.

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Фестиваль «Коляда-Plays» помогут провести неравнодушные екатеринбуржцы: в скором времени будет запущен краудфандинговый сбор на сайте Planeta. Об этом URA.RU рассказал драматург Николай Коляда. «Там надо было сделать какие-то дополнения. Вчера нам пришло письмо, ну мы же неопытные, что-то там надо было подправить», — пояснил драматург и уточнил, что организаторы также ищут дополнительное финансирование. У Коляды есть опасения, что министерство культуры может, например, не разрешить проводить фестиваль. «Мы же люди такие, ну воевать будем, будем продолжать воевать, что? Все равно фестиваль я хочу проводить. Что за глупости? 17 лет проводили, а тут отчет не сдали, денег вам не дадим. Ну ладно, люди соберут, все хотят, все звонят, все пишут: „Мы поможем, мы поддержим“, — говорит деятель искусств. Региональное министерство культуры отказалось финансировать «Коляда-Plays». Ведомство пояснило, что причиной отказа стало неоднократное нарушение предоставления отчетных документов. На это Коляда ответил, что проведет фестиваль в любом случае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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