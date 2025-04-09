В Запорожской области обрушился жилой дом: что известно

Глава Запорожской области Балицкий: погибшие дети были сестрами
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В завале дома в Запорожской области погибли два человека
В завале дома в Запорожской области погибли два человека Фото:

В селе Новополтавка в Запорожской области закончены работы по разбору многоквартирного дома. В завалах погибли два человека, еще четыре человека госпитализированы. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии. 

Что произошло 

Два подъезда в двухэтажном доме обрушились в селе Новополтавка в Запорожской области. Это произошло утром 9 апреля, МЧС России сообщило о трагедии в 9:46 мск. 

"Повреждены 8 квартир, из которых 6 — разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы", — написали в телеграм-канале ведомства. 

На месте работали 50 спасателей и 17 единиц техники. Разбор завала закончили в 12:08 мск — об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Кто пострадал в завале

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале написал, что в завале погибли две девочки.  “По уточненной информации, погибшие дети были сестрами. Мама девочек находится в тяжелом состоянии, она потеряла ногу, отец получил травмы средней степени тяжести. Еще две женщины – 1987 и 1948 года рождения – получили травмы конечностей”, – прокомментировал случившееся Евгений Балицкий.

Глава региона также добавил, что в расселении нуждаются десять человек. Администрация уже работает с пострадавшими, вопрос об оказании помощи стоит у Евгения Балицкого на контроле.

Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов добавил, что Прокуратура Запорожской области проводит проверку по факту обрушения жилого дома. Он подчеркнул, что погибшие девочки 2013 и 2016 года рождения.

"Жильцы эвакуированы, ведется разбор завалов. На месте работает прокурор Черниговского района Алексей Ивашов. Проводится уголовно-процессуальная проверка", — написал Владимир Рогов в соцсетях. 

Из-за чего рухнул дом

Дом в Запорожской области обрушился из-за атаки ВСУ. Об этом URA.RU рассказали журналисты Запорожского агентства новостей. 

«Минувшей ночью украинские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту — жилому дому в Новополтавке. Эта атака привела к гибели двух несовершеннолетних детей и ранениям у четырех взрослых», — передали корреспонденты слова главы Черниговского муниципального округа Запорожской области Илоны Щипенко.

Глава округа передала соболезнования родным погибших и призвала население соблюдать осторожность, предупредив, что взаимодействие с ВСУ может быть опасно для жизни.

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В селе Новополтавка в Запорожской области закончены работы по разбору многоквартирного дома. В завалах погибли два человека, еще четыре человека госпитализированы. URA.RU рассказывает, что известно о трагедии.  Что произошло  Два подъезда в двухэтажном доме обрушились в селе Новополтавка в Запорожской области. Это произошло утром 9 апреля, МЧС России сообщило о трагедии в 9:46 мск.  "Повреждены 8 квартир, из которых 6 — разрушены. Из-под завалов спасатели МЧС России извлекли тела двух детей. Еще 4 человека госпитализированы", — написали в телеграм-канале ведомства.  На месте работали 50 спасателей и 17 единиц техники. Разбор завала закончили в 12:08 мск — об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий. Кто пострадал в завале Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале написал, что в завале погибли две девочки.  “По уточненной информации, погибшие дети были сестрами. Мама девочек находится в тяжелом состоянии, она потеряла ногу, отец получил травмы средней степени тяжести. Еще две женщины – 1987 и 1948 года рождения – получили травмы конечностей”, – прокомментировал случившееся Евгений Балицкий. Глава региона также добавил, что в расселении нуждаются десять человек. Администрация уже работает с пострадавшими, вопрос об оказании помощи стоит у Евгения Балицкого на контроле. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов добавил, что Прокуратура Запорожской области проводит проверку по факту обрушения жилого дома. Он подчеркнул, что погибшие девочки 2013 и 2016 года рождения. "Жильцы эвакуированы, ведется разбор завалов. На месте работает прокурор Черниговского района Алексей Ивашов. Проводится уголовно-процессуальная проверка", — написал Владимир Рогов в соцсетях.  Из-за чего рухнул дом Дом в Запорожской области обрушился из-за атаки ВСУ. Об этом URA.RU рассказали журналисты Запорожского агентства новостей.  «Минувшей ночью украинские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту — жилому дому в Новополтавке. Эта атака привела к гибели двух несовершеннолетних детей и ранениям у четырех взрослых», — передали корреспонденты слова главы Черниговского муниципального округа Запорожской области Илоны Щипенко. Глава округа передала соболезнования родным погибших и призвала население соблюдать осторожность, предупредив, что взаимодействие с ВСУ может быть опасно для жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
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