URA.RU узнала причину ЧП в Запорожской области, где погибли дети

Щипенко: обрушение жилого дома в селе Новополтавке стало следствием ударов ВСУ
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Удары ВСУ разрушили жилой дом в Запорожской области
Удары ВСУ разрушили жилой дом в Запорожской области Фото:
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Причиной обрушения жилого дома в селе Новополтавке Запорожской области стали удары ВСУ. Об этом URA.RU рассказали журналисты из Запорожского агентства новостей, с которыми информацией поделилась глава Черниговского муниципального округа Запорожской области Илона Щипенко. 

«Минувшей ночью украинские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту — жилому дому в Новополтавке. Эта атака привела к гибели двух несовершеннолетних детей и ранениям у четырех взрослых», — заявила Щипенко. Она добавила, что четверо взрослых получили ранения и были госпитализированы.

Глава округа выразила соболезнования семьям погибших и призвала жителей быть осторожными, избегая сотрудничества с украинскими военными, что может привести к трагическим последствиям. Щипенко также акцентировала важность обращения к проверенным источникам информации для обеспечения безопасности.

В селе Новополтавка 9 апреля обрушились два подъезда двухэтажного жилого дома, в результате чего повреждены восемь квартир, шесть из них сильно разрушены. Спасатели извлекли тела двух детей, погибли девочки 2013 и 2016 годов рождения. Четыре человека, включая родителей одной из погибших, были госпитализированы. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются, причины происшествия устанавливаются.

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Причиной обрушения жилого дома в селе Новополтавке Запорожской области стали удары ВСУ. Об этом URA.RU рассказали журналисты из Запорожского агентства новостей, с которыми информацией поделилась глава Черниговского муниципального округа Запорожской области Илона Щипенко.  «Минувшей ночью украинские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту — жилому дому в Новополтавке. Эта атака привела к гибели двух несовершеннолетних детей и ранениям у четырех взрослых», — заявила Щипенко. Она добавила, что четверо взрослых получили ранения и были госпитализированы. Глава округа выразила соболезнования семьям погибших и призвала жителей быть осторожными, избегая сотрудничества с украинскими военными, что может привести к трагическим последствиям. Щипенко также акцентировала важность обращения к проверенным источникам информации для обеспечения безопасности. В селе Новополтавка 9 апреля обрушились два подъезда двухэтажного жилого дома, в результате чего повреждены восемь квартир, шесть из них сильно разрушены. Спасатели извлекли тела двух детей, погибли девочки 2013 и 2016 годов рождения. Четыре человека, включая родителей одной из погибших, были госпитализированы. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются, причины происшествия устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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