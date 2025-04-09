URA.RU узнала причину ЧП в Запорожской области, где погибли дети

Причиной обрушения жилого дома в селе Новополтавке Запорожской области стали удары ВСУ. Об этом URA.RU рассказали журналисты из Запорожского агентства новостей, с которыми информацией поделилась глава Черниговского муниципального округа Запорожской области Илона Щипенко.
«Минувшей ночью украинские вооруженные силы нанесли удар по гражданскому объекту — жилому дому в Новополтавке. Эта атака привела к гибели двух несовершеннолетних детей и ранениям у четырех взрослых», — заявила Щипенко. Она добавила, что четверо взрослых получили ранения и были госпитализированы.
Глава округа выразила соболезнования семьям погибших и призвала жителей быть осторожными, избегая сотрудничества с украинскими военными, что может привести к трагическим последствиям. Щипенко также акцентировала важность обращения к проверенным источникам информации для обеспечения безопасности.
В селе Новополтавка 9 апреля обрушились два подъезда двухэтажного жилого дома, в результате чего повреждены восемь квартир, шесть из них сильно разрушены. Спасатели извлекли тела двух детей, погибли девочки 2013 и 2016 годов рождения. Четыре человека, включая родителей одной из погибших, были госпитализированы. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются, причины происшествия устанавливаются.
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