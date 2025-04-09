Свердловчане смогут контролировать новые подключения сим-карт через «Госуслуги»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи «Мегафона» одни из первых смогли заблокировать неактивные сим-карты
Пользователи «Мегафона» одни из первых смогли заблокировать неактивные сим-карты Фото:

Абоненты «МегаФона» в Свердловской области будут получать уведомления о новых подключениях сим-карт сотового оператора с использованием персональных данных на портале «Госуслуги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале „Госуслуги“. Таким образом, абоненты „МегаФона“ будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — прокомментировал директор департамента по развитию компании Игорь Глебов.

В соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 года появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах — «МегаФон» стал первым, кто реализовал эти функции. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — десять сим-карт. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Россиянам необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября, гражданам других стран — до 1 июля. 

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Абоненты «МегаФона» в Свердловской области будут получать уведомления о новых подключениях сим-карт сотового оператора с использованием персональных данных на портале «Госуслуги» . Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале „Госуслуги“. Таким образом, абоненты „МегаФона“ будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — прокомментировал директор департамента по развитию компании Игорь Глебов. В соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 года появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах — «МегаФон» стал первым, кто реализовал эти функции. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — десять сим-карт. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Россиянам необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября, гражданам других стран — до 1 июля. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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