Свердловчане смогут контролировать новые подключения сим-карт через «Госуслуги»

Абоненты «МегаФона» в Свердловской области будут получать уведомления о новых подключениях сим-карт сотового оператора с использованием персональных данных на портале «Госуслуги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Мы первыми полностью завершили внедрение всего комплекса действий, которые в соответствии с законодательством должны быть доступны нашим клиентам на портале „Госуслуги“. Таким образом, абоненты „МегаФона“ будут располагать необходимым инструментарием для контроля за своими сим-картами, что дает им дополнительный уровень защиты при пользовании мобильной связью», — прокомментировал директор департамента по развитию компании Игорь Глебов.
В соответствии с новой редакцией базового закона, регулирующего работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 1 апреля 2025 года появилась обязанность информирования абонентов о новых договорах — «МегаФон» стал первым, кто реализовал эти функции. Абонентам, в свою очередь, необходимо отслеживать количество зарегистрированных на них сим-карт в связи с введением лимита на их количество: для россиян это 20 сим-карт, для иностранцев — десять сим-карт. Если их окажется больше, в заключении нового договора клиенту будет отказано. Россиянам необходимо заблокировать превышающие лимит сим-карты до 1 ноября, гражданам других стран — до 1 июля.
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