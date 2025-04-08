После рекорда Овечкина на Урале предложили открыть парк звезд русского хоккея

Лидер фракции либерал-демократов в тюменской облдуме Владимир Сысоев предложил создать в УрФО парк звезд русского хоккея. По данному вопросу он намеревается встретиться с полномочным представителем президента в УрФО Артемом Жогой.
«Среди наших звезд — Павел Дацюк, Валерий Брагин, Сергей Стариков, Валерий Белоусов, Николай Макаров, Вячеслав Быков, Геннадий Цыгуров, Николай Хабибулин... И это еще не все таланты, которых можно и следует чтить», — отметил Владимир Сысоев в беседе URA.RU.
На создание данного парка Владимира Сысоева вдохновил рекорд Александра Овечкина, который забил в НХЛ 895-ю шайбу и обогнал легендарного канадца Уэйна Грецки. Вместе с тем, по мнению депутата, хоккей для УрФО не только спорт, но и целая культура. Когда рекорд Овечкина побьет другой русский, у уральцев должна быть возможность почувствовать единение и ощутить величие момента, считает партийный депутат.
«Удивительно, что идею, с которой выступил Владимир Сысоев, никто ранее не предлагал реализовать», — отметил в разговоре с URA.RU, руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. Он уверен, что реализовать подобный проект необходимо в Екатеринбурге — столице Уральского федерального округа. Однако, по его мнению, выбор места еще подвергнется дискуссиям.
«Нам, действительно, нужно увековечить имена наших уральских звезд советского и российского хоккея. Думаю, полпред поддержит предложение Владимира Сысоева. Мы знаем интерес Артема Владимировича к спорту, он регулярно посещает матчи, в том числе и хоккейные», — отметил Анатолий Гагарин.
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