Экс-глава «Газпром энерго» перевел на иностранные счета 2,5 млрд рублей

Бывший руководитель «Газпром энерго» Алексей Митюшов перевел 2,49 миллиарда рублей на счета иностранных компаний. Информация указана в итоговом вердикте судебного разбирательства, касающегося иска о конфискации имущества бывшего управленца газовой компании в пользу государства.
«Бывший руководитель компании „Газпром энерго“ Алексей Митюшов перевёл на счета иностранных компаний 2,49 миллиарда рублей, указано в итоговом решении суда, который рассматривал иск о взыскании имущества экс-топ-менеджера газовой корпорации в доход государства», — пишет «Деловой Петербург». Митюшов использовал свои должностные полномочия для реализации незаконных схем, направленных на монополизацию стратегически важных предприятий в Башкортостане. В частности, речь идет о таких предприятиях, как AO «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой» и другие. Эти действия привели к тому, что Митюшов стал бенефициарным владельцем значительных активов.
Прокуратура успешно добилась признания недействительными многих сделок, связанных с куплей-продажей активов, в которых участвовали подконтрольные Митюшову компании. Это позволило взыскать с ответчиков значительные суммы, направленные на покрытие ущерба, причиненного государству. Решение суда вступит в законную силу через месяц после его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Указано, что решение может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.
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