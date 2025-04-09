В Госдуме предложили ввести выплаты в 300-500 тысяч победителям Всероссийской олимпиады школьников

В Госдуме разработали законопроект о выплатах победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников. Их размер составит от 300 тысяч до полумиллиона рублей, сообщила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В парламенте она представляет Челябинскую область.
«Вместе с лидером фракции „Справедливая Россия — За правду“ Сергеем Михайловичем Мироновым направили на заключение в правительство РФ законопроект в котором предлагаем ввести единые федеральные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников. Считаем, что победители олимпиады должны получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, а призеры — 300 тысяч рублей», — рассказала Лантратова в своем telegram-канале.
Как пояснила депутат, смысл законопроекта — обеспечить справедливые и равные условий для всех участников. Сейчас вознаграждение, если они вообще предусмотрено, существенно различается по объему и условиям предоставления, что создает неравенство между школьниками из разных субъектов РФ.
«Участие в заключительном этапе олимпиады требует от ребят не только глубоких знаний, но и огромных временных затрат, нестандартного мышления и высокой самоорганизации. Предлагаемые меры помогут повысить мотивацию школьников к участию в олимпиадах, усилят престиж научного и интеллектуального труда и будут способствовать формированию кадрового резерва для важнейших отраслей экономики», — добавила Лантратова.
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