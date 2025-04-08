Петербургский суд вынес приговор о коррупции при строительстве аэропорта

Ленинский суд Петербурга приговорил к 8,6 и шести годам колонии соответственно обвиняемых в коррупции при реконструкции аэропорта Великий Устюг в Вологодской области. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
«Суд приговорил руководителя ООО „СВ Дом“, Анатолия Трескина, к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере шести миллионов рублей», — пишет Генпрокуратура РФ. Заместитель директора Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Екатерина Трушковская, получила шесть лет лишения свободы в колонии общего режима и лишение права заниматься деятельностью, связанной с организацией экспертиз, на десять лет. Кроме того, конфискованная сумма взятки в размере одного миллион рублей была изъята в доход государства.
В июне 2022 года руководитель субподрядной организации, выполняющей работы по реконструкции аэропорта Великий Устюг в Вологодской области договорился с Трушковской о подготовке фальсифицированного заключения экспертизы за вознаграждение в размере трех миллионов рублей. Целью было получение подтверждения соответствия использованных строительных материалов условиям государственного контракта. В рамках этого сговора была передана первая часть суммы — один миллион рублей. Запланированное преступление не было доведено до конца, так как эксперт, на которого рассчитывали обвиняемые, отказался подписать заведомо ложный документ. После этого вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые пресекли дальнейшие попытки незаконных действий.
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