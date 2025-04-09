Бывший гаишник проиграл суд курганскому УМВД из-за пропажи в лесу

Бывший инспектор Госавтоинспекции подал иск к УМВД по Курганской области из-за полученного по службы взыскания. Мужчина требовал отменить строгий выговор, который он получил из-за собственной пропажи в лесу. Также он просил выплатить ему неполученные при увольнении премии. Суд бывшему силовику в споре с работодателем отказал, рассказали URA.RU источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Находившийся на больничном сотрудник ГАИ уехал за грибами и потерялся. Он смог позвонить сыну, после чего у него сел телефон. Обеспокоенный родственники сообщили по месту работы отца. На поиски выдвинулись четыре наряда с квадрокоптером. Потерявшегося нашли в бане с пивом», — рассказали предысторию источники. Была проведена проверка, сотруднику влепили строгий выговор. Это лишило лейтенанта полиции премий при выходе на пенсию, он подал иск к УМВД и проиграл.
Информация подтвердилась данными судебной картотеки. Мужчина пытался опротестовать результаты служебной проверки, проведенной из-за розыскных действий его персоны. Мужчина получил строгий выговор за несоблюдение служебной дисциплины.
Уходя на пенсию по выслуге лет, гаишник недосчитался выплат и пошел в суд с иском. В нем он просил признать незаконной проверку, поскольку не расписывался в извещении о ее проведении, отменить ее результаты и выплатить ему суммарно около 98 тысяч рублей положенных премий.
В суде ответчик напомнил экс-сотруднику обстоятельства, которые привели к проверке. Ему указали, что он находился на больничном после операции на руке. Сотрудник должен был восстанавливаться дома и соблюдать режим лечения, а не бродить по лесу и развлекаться в бане.
Суд рассмотрел все обстоятельства дела и встал на сторону ведомства. «Суд <…> пришел к обоснованному выводу о доказанности факта совершения истцом проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органа внутренних дел, указав, что выводы служебной проверки являются обоснованными», — говорится в решении.
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