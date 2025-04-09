Блогера Гликогена перевели в реанимацию после отравления в пермском ресторане

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист находится под наблюдением врачей
Артист находится под наблюдением врачей Фото:

Известного блогера и телеведущего Андрея Гликогена экстренно перевели в реанимацию после отравления в ресторане Перми. Утром 9 апреля артисту стало хуже.

«Его перевели в реанимацию и оставили под наблюдением врачей. Состояние оценивается как тяжелое», — сообщает telegram-канал «НеМалахов». 

Также сообщается, что концертный менеджер Гликогена подал официальное заявление в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой проверить ресторан, в котором отравился молодой человек. URA.RU обратилось ведомство, но там пояснили, что официальный комментарий пока дать не готовы. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Команда артиста уточняла, что предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести.

В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы.

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Известного блогера и телеведущего Андрея Гликогена экстренно перевели в реанимацию после отравления в ресторане Перми. Утром 9 апреля артисту стало хуже. «Его перевели в реанимацию и оставили под наблюдением врачей. Состояние оценивается как тяжелое», — сообщает telegram-канал «НеМалахов».  Также сообщается, что концертный менеджер Гликогена подал официальное заявление в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой проверить ресторан, в котором отравился молодой человек. URA.RU обратилось ведомство, но там пояснили, что официальный комментарий пока дать не готовы.  Ранее URA.RU сообщало о том, что артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Команда артиста уточняла, что предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести. В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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