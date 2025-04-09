Блогера Гликогена перевели в реанимацию после отравления в пермском ресторане

Известного блогера и телеведущего Андрея Гликогена экстренно перевели в реанимацию после отравления в ресторане Перми. Утром 9 апреля артисту стало хуже.
«Его перевели в реанимацию и оставили под наблюдением врачей. Состояние оценивается как тяжелое», — сообщает telegram-канал «НеМалахов».
Также сообщается, что концертный менеджер Гликогена подал официальное заявление в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с просьбой проверить ресторан, в котором отравился молодой человек. URA.RU обратилось ведомство, но там пояснили, что официальный комментарий пока дать не готовы.
Ранее URA.RU сообщало о том, что артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Команда артиста уточняла, что предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести.
В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы.
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