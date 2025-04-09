Паслер ввел карантин под Екатеринбургом из-за опасной болезни

В селе Горный Щит (Свердловская область) ввели карантин из-за бешенства животных после обнаружения вируса у мертвой лисицы. Распоряжение об ограничениях подписал врио губернатора Денис Паслер.
«Установить на территории села Горный Щит городского округа муниципального образования „город Екатеринбург“ ограничительные мероприятия по бешенству животных до 19 мая 2025 года», — следует из документа, опубликованного на сайте администрации. Теперь до конца карантина в селе нельзя проводить ярмарки и другие мероприятия, связанные с животными.
Очагом заражения стал участок в районе улиц Тенистой и Шестерикова. В радиусе трех километров от этого места запрещено выгуливать животных без соответствующей вакцинации.
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