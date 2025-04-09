Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского приговорили к 8 годам колонии

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Якубовский будет отбывать наказание в колонии общего режима
Якубовский будет отбывать наказание в колонии общего режима Фото:

Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и продуктовых магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Якубовский приговорен к восьми годам колонии общего режима», — передает телеканал решение суда. Там добавили, что его заместитель Павел Масловский приговорен к 13,5 годам лишения свободы, а директор компании Petropavlovsk Светлана Безрукова получила пятилетний срок заключения. Все фигуранты осуждены по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Ранее прокуратура запросила для Якубовского наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, в качестве дополнительной меры предложено взыскание с него штрафа, превышающего один миллиард рублей, передает «Национальная служба новостей».

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Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и продуктовых магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. «Якубовский приговорен к восьми годам колонии общего режима», — передает телеканал решение суда. Там добавили, что его заместитель Павел Масловский приговорен к 13,5 годам лишения свободы, а директор компании Petropavlovsk Светлана Безрукова получила пятилетний срок заключения. Все фигуранты осуждены по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее прокуратура запросила для Якубовского наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, в качестве дополнительной меры предложено взыскание с него штрафа, превышающего один миллиард рублей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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