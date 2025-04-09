Times: Иран впервые поставил иракским шиитам ракеты «земля-земля»

Иран впервые осуществил поставку ракет большой дальности своим союзникам в Ираке, сообщают иностранные издания. Ракеты класса «земля-земля», некоторые из которых способны достигать Европы, были переданы шиитским группировкам в Ираке на прошлой неделе.
Передача вооружения состоялась на прошлой неделе, ее организовал Корпус стражей исламской революции, пишет The Times. Кроме дальнобойных ракет, иракским группировкам также были переданы ракеты меньшей дальности.
По информации газеты, вооружение иракских группировок происходит на фоне предстоящих прямых переговоров между США и Ираном, которые запланированы на 12 апреля в Омане. Это противоречит ожиданиям о том, что Иран может сократить поддержку своих союзников в Ближнем Востоке для избегания конфронтации со Штатами.
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