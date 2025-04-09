Le Monde: под Сумами уничтожен главный объект Украины по выпуску боеприпасов

Основной производственный объект Украины по выпуску боеприпасов был уничтожен, сообщил офицер ВСУ Антон Сербин. По его словам, заводы «Звезда» и «Импульс» в Шостке под Сумами, которые были главными центрами производства взрывчатых веществ, подверглись нескольким ударам.
«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — заявил Сербин. Его слова передает Le Monde. Про заводы «Звезда» и «Импульс» ранее также сообщали пророссийские источники и военные корреспонденты, указывая на неоднократные удары по этим объектам.
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