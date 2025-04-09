Новый бот в Telegram не даст возможности избежать надзора РКН

В Telegram появился бот для помощи блогерам с получением маркировки
© Служба новостей «URA.RU»
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Бот в Telegram для маркировки каналов помогает блогерам соблюдать закон
Бот в Telegram для маркировки каналов помогает блогерам соблюдать закон Фото:

В мессенджере Telegram запущен новый бот, который помогает блогерам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков получить необходимую маркировку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

«В мессенджере Telegram начал работать бот, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить маркировку „А+“», — рассказали представители РКН. Их слова передает ТАСС.

Как уточнили в Роскомнадзоре, согласно постановлению правительства от 28 декабря 2024 года №1963, каждый владелец социальной сети обязан устанавливать маркировку для всех персональных страниц, включенных в перечень ведомства. Для удобства пользователей также доступна информация о регистрации персональных страниц на портале «Госуслуги».

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В мессенджере Telegram запущен новый бот, который помогает блогерам с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков получить необходимую маркировку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН). «В мессенджере Telegram начал работать бот, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить маркировку „А+“», — рассказали представители РКН. Их слова передает ТАСС. Как уточнили в Роскомнадзоре, согласно постановлению правительства от 28 декабря 2024 года №1963, каждый владелец социальной сети обязан устанавливать маркировку для всех персональных страниц, включенных в перечень ведомства. Для удобства пользователей также доступна информация о регистрации персональных страниц на портале «Госуслуги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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