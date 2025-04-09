Свердловскую медицину ждет оптимизация: заявление нового министра

Глава свердловского минздрава Савинова намекнула на объединение больниц

10 апреля 2025 в 08:00 Размер текста - 17 +

Порядки в свердловских больницах могут поменяться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При новом министре здравоохранения Свердловской области (одновременно — замгубернатора) Татьяне Савиновой стоит ожидать объединения больниц. На это указывает ее заявление на первой встрече с главврачами. Свидетелем был корреспондент URA.RU. Савинова отметила, что некоторые больницы копят просроченную дебиторскую задолженность. «Я понимаю, что, с одной стороны, есть проблемы с разбалансировкой с программой обязательного медицинского страхования. С другой стороны, за неделю мне рассказали, что главврачи некоторые сознательно каким-то образом [копят задолженность], понимая, что в конце года им ее погасят [из областного бюджета]. Сразу вам говорю позицию губернатора: нет, этого не будет», — заявила Савинова. Новость по теме Новый супер-зам Паслера пообещала главврачам не мстить, а потом устроила игры и опрос. Видео Она отметила, что за время ее работы на аналогичном посту в Оренбургской области эта проблема была решена. «Конечно, у нас с вами будет амбициозная задача понять, в чем дело, наверняка это потребует изменение модели здравоохранения. Но нет смысла об этом подробно говорить, пока я не познакомлюсь с каждым из вас и со структурой. Но сразу же скажу, что я фанат объединения больших больниц и считаю это правильным подходом, потому что это делает учреждения финансово устойчивыми», — объяснила Савинова. Но при этом оговорилась: «Не значит, что сейчас сразу же все начинаем делать, я просто хочу вам рассказать свой подход». В Оренбурге, вспомнила она, создавали межрайонные больницы, «потому что они финансово устойчивы». «Больница, при которой меньше 50 тысяч населения, на мой взгляд, успешной быть не может. Но меня куда больше пугает, что в Екатеринбурге крупные больницы имеют финансовые проблемы, и, если не на следующей неделе, то через неделю будем встречаться и обсуждать, что делать, пока находимся в первой половине года», — добавила Савинова. Бюджетные деньги она пообещала тратить «на развитие». «Если не будем миллиарды тратить на то, чтобы „протезировать“ систему ОМС, деньги пойдут в отрасль на развитие», — обозначила Савинова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При новом министре здравоохранения Свердловской области (одновременно — замгубернатора) Татьяне Савиновой стоит ожидать объединения больниц. На это указывает ее заявление на первой встрече с главврачами. Свидетелем был корреспондент URA.RU. Савинова отметила, что некоторые больницы копят просроченную дебиторскую задолженность. «Я понимаю, что, с одной стороны, есть проблемы с разбалансировкой с программой обязательного медицинского страхования. С другой стороны, за неделю мне рассказали, что главврачи некоторые сознательно каким-то образом [копят задолженность], понимая, что в конце года им ее погасят [из областного бюджета]. Сразу вам говорю позицию губернатора: нет, этого не будет», — заявила Савинова. Она отметила, что за время ее работы на аналогичном посту в Оренбургской области эта проблема была решена. «Конечно, у нас с вами будет амбициозная задача понять, в чем дело, наверняка это потребует изменение модели здравоохранения. Но нет смысла об этом подробно говорить, пока я не познакомлюсь с каждым из вас и со структурой. Но сразу же скажу, что я фанат объединения больших больниц и считаю это правильным подходом, потому что это делает учреждения финансово устойчивыми», — объяснила Савинова. Но при этом оговорилась: «Не значит, что сейчас сразу же все начинаем делать, я просто хочу вам рассказать свой подход». В Оренбурге, вспомнила она, создавали межрайонные больницы, «потому что они финансово устойчивы». «Больница, при которой меньше 50 тысяч населения, на мой взгляд, успешной быть не может. Но меня куда больше пугает, что в Екатеринбурге крупные больницы имеют финансовые проблемы, и, если не на следующей неделе, то через неделю будем встречаться и обсуждать, что делать, пока находимся в первой половине года», — добавила Савинова. Бюджетные деньги она пообещала тратить «на развитие». «Если не будем миллиарды тратить на то, чтобы „протезировать“ систему ОМС, деньги пойдут в отрасль на развитие», — обозначила Савинова.