Новый супер-зам Паслера пообещала главврачам не мстить, а потом устроила игры и опрос. Видео

Глава свердловского минздрава Савинова познакомилась с начальниками больниц

09 апреля 2025 в 20:54 Размер текста - 17 +

Татьяна Савинова вернулась в Екатеринбург со множеством идей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Отставки в свердловском правительстве при Паслере Как и анонсировало URA.RU, представление нового главы свердловского минздрава Татьяны Савиновой (одновременно — замгубернатора по соцполитике) прошло беспрецедентно — причем не только по формату, но и содержанию. Савинова решила открыть главврачам душу, и в какой-то момент это общение даже походило на коуч-сессию, сложилось впечатление у корреспондента URA.RU. Но было и много сущностного. Теперь примерно понятно, чего от Савиновой — близкой соратницы нового врио губернатора Дениса Паслера — можно ожидать. Для знакомства с руководителями свердловских больниц Савинова, назначенная на созданную под нее должность 5 апреля, а до этого занимавшая аналогичный супер-пост в оренбургском правительстве, выбрала центр культуры «Урал» — одну из главных городских площадок. «Мне сказали, что это максимально нетипичная история [для свердловского минздрава], но не для меня. Я часто встречаюсь с главврачами в неформальной обстановке. Мне кажется, это очень расширяет кругозор. В прошлом году итоговую коллегию [в Оренбурге] мы проводили в музее Черномырдина. Привыкайте, сразу вам об этом говорю…» — поприветствовала она врачей. Татьяна Савинова решила выстроить искренний диалог с подчиненными Фото: URA.RU Потом коротко прошлась по своей биографии. Хотя многие Савинову и так знают прекрасно, она долгие годы — до переезда в Оренбург за Паслером — была первым замглавы горздрава Екатеринбурга, его «серым кардиналом». »[В 2018—2019 годах] произошли политические события, которые привели к тому, что мне пришлось уйти [из горздрава], — напомнила Савинова. Должность она покинула, когда по заданию тогдашнего главы региона Евгения Куйвашева мэрию стали зачищать от команды опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. — И чтобы снять слухи про мои незакрытые флэшбэки… Уже про себя начиталась, что приехала кому-то мстить… Не знаю, как смеяться по поводу всего этого абсурда. Я бесконечно признательна людям, косвенно из-за которых я оказалась в Оренбургской области. Это невероятно наполненный и счастливый путь, несмотря на ковид, паводок и все остальные ужасы, которые пришлось пережить при этой очень серьезной должности казалось бы в чужом субъекте. Но я нарастила много управленческих компетенций, так что могу только благодарить тех людей, из-за которых я там оказалась». Свердловские врачи к такому формату встреч с начальством пока не привыкли Фото: URA.RU На протяжении последних пяти лет чиновница каждые две недели приезжала на выходные в Екатеринбург, где у нее осталась семья (муж Константин руководит «второй» больницей, брат и мама тоже заняты в медицине). Но при этом называет Оренбург своей второй родиной. Рассказав о себе, Савинова запустила анонимный опрос. Что вам снилось и как относитесь к понедельникам? Сама Савинова их любит так же, как и пятницы. Какие места — самые красивые в Свердловской области? «Мне надо это понять и я буду пытаться сделать так, чтобы мы с вами все вместе посмотрели эти красивые места», — по-искреннему добродушно анонсировала она. Дальше пошли вопросы посерьезнее: главврачи чаще всего используют демократический стиль руководства, при этом, по их мнению, минздрав управляет ими авторитарно. «Для меня это важно, чтобы понять в какой корпоративной культуре вы работаете», — объяснила Савинова. Результаты опроса, кстати, пообещала скинуть в новый чат, который по формату тоже будет отличаться от прежнего. На вопрос, часто ли главврачей хвалят сотрудники минздрава, большинство ответили «иногда». При этом сами руководители больниц заявили, что своим сотрудникам похвалу говорят регулярно. «У меня был любопытный опыт. Мы вместе с главврачами читаем управленческие книжки, а потом в конце месяца собираемся и обсуждаем. Читали «45 татуировок менеджера» Максима Батырева (с ним участники клуба даже общались лично по инициативе Савиновой — прим. URA.RU), у него одна из татуировок как раз про похвалу, как она сильно влияет на корпоративную культуру… И особенность в том, что мы часто переоцениваем себя…» — поделилась Савинова. От похвалы плавно перешли к доверию. «Только на нем можно делать большие дела. Глубоко убеждена, что, когда начальник доверяет, подчиненный не может плохо работать. Потому что это очень окрыляет. Нет большей мотивации, чем доверие руководителя, и я в этом тысячу раз убеждалась. А еще доверие экономит время, когда вопросы можно решать одним телефонным звонком, а не перепихивать бумажки три месяца», — рассказала Савинова про свой принцип. Затем была игра. Участвовали в ней 20 добровольцев, поделенные на две команды. С заданием не справились — потому что плохо услышали условия игры и не объединились. «Зачастую наш опыт нам не только помогает, но и мешает. С этой точки зрения я топлю за гибкие команды, когда туда приглашаются не профессионалы. Собираются педиатры, а к ним, например, приглашается хирург, который начинает задавать глупые вопросы и рушит туннельное мышление. Я хотела провести игру, чтобы вы поняли, что мы с вами в одной лодке», — объяснила Савинова суть происходящего. От второй игры подуставшие ко второму часу встречи врачи отказались. В финале Татьяна Савинова передала установку от Дениса Паслера Фото: Анна Майорова © URA.RU Напоследок Савинова еще рассказала про свой оренбургский опыт, которым особенно гордится. Смогла создать управленческую команду из главврачей, с которыми вместе не только работали, но и отдыхали, научила их жить в культуре успеха, ввела корпоративную одежду, запустила творческий фестиваль медработников, при ней ввели в эксплуатацию объектов здравоохранения на 100 тыс. квадратных метров. А еще она фанат объединения больниц, потому что так они более финансово устойчивы. «У меня серьезные требования к дизайну, я буду требовать это от вас. Стоит это не дороже, красить все теми же красками, но выглядят учреждения абсолютно иначе, если мы занимаемся профессионально дизайном. Важно, чтобы детские больницы не были похожи на лечебные учреждения… С отельным интерьером», — раскрылась новый министр еще больше. Трепетно она относится и к местам отдыха для сотрудников. Ей важно, чтобы в больнице были комфортные условия для врачей, которые работают круглосуточно: тренажеры, удобные капсульные кровати. Напоследок поговорили про деньги. Савинова обозначила позицию губернатора, которую разделяет сама (или наоборот) — деньги из бюджета должны идти на развитие, а не на «протезирование». «Смотрите на свою ситуацию через эту призму», — отметила она. В конце — личное общение с главврачами нескольких управленческих округов. С остальными продолжит общаться завтра. На выходе из ЦК главврачи шептались. «Это надо прямо перестраиваться в работе, да… Но зачем советоваться с другими [главврачами]? Мне с вами общаться комфортно. А корпоративная форма… Зачем? Столько людей надо одеть, бред», — доносилось из разговоров. «Неоднозначные впечатления, если честно. Корпоративная форма — это хорошо, но в остальном в общих чертах: о себе, достижения. Посмотрим, что на более узких встречах будет», — поделился с URA.RU один из участников заседания. При этом несколько других опрошенных главврачей однозначно заявили: к планам нового министра относятся положительно, с энтузиазмом. «Теперь главное, чтобы это претворилось в жизнь», — отметил один из собеседников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, представление нового главы свердловского минздрава Татьяны Савиновой (одновременно — замгубернатора по соцполитике) прошло беспрецедентно — причем не только по формату, но и содержанию. Савинова решила открыть главврачам душу, и в какой-то момент это общение даже походило на коуч-сессию, сложилось впечатление у корреспондента URA.RU. Но было и много сущностного. Теперь примерно понятно, чего от Савиновой — близкой соратницы нового врио губернатора Дениса Паслера — можно ожидать. Для знакомства с руководителями свердловских больниц Савинова, назначенная на созданную под нее должность 5 апреля, а до этого занимавшая аналогичный супер-пост в оренбургском правительстве, выбрала центр культуры «Урал» — одну из главных городских площадок. «Мне сказали, что это максимально нетипичная история [для свердловского минздрава], но не для меня. Я часто встречаюсь с главврачами в неформальной обстановке. Мне кажется, это очень расширяет кругозор. В прошлом году итоговую коллегию [в Оренбурге] мы проводили в музее Черномырдина. Привыкайте, сразу вам об этом говорю…» — поприветствовала она врачей. Потом коротко прошлась по своей биографии. Хотя многие Савинову и так знают прекрасно, она долгие годы — до переезда в Оренбург за Паслером — была первым замглавы горздрава Екатеринбурга, его «серым кардиналом». »[В 2018—2019 годах] произошли политические события, которые привели к тому, что мне пришлось уйти [из горздрава], — напомнила Савинова. Должность она покинула, когда по заданию тогдашнего главы региона Евгения Куйвашева мэрию стали зачищать от команды опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова. — И чтобы снять слухи про мои незакрытые флэшбэки… Это невероятно наполненный и счастливый путь, несмотря на ковид, паводок и все остальные ужасы, которые пришлось пережить при этой очень серьезной должности казалось бы в чужом субъекте. Но я нарастила много управленческих компетенций, так что могу только благодарить тех людей, из-за которых я там оказалась». На протяжении последних пяти лет чиновница каждые две недели приезжала на выходные в Екатеринбург, где у нее осталась семья (муж Константин руководит «второй» больницей, брат и мама тоже заняты в медицине). Но при этом называет Оренбург своей второй родиной. Рассказав о себе, Савинова запустила анонимный опрос. Что вам снилось и как относитесь к понедельникам? Сама Савинова их любит так же, как и пятницы. Какие места — самые красивые в Свердловской области? «Мне надо это понять и я буду пытаться сделать так, чтобы мы с вами все вместе посмотрели эти красивые места», — по-искреннему добродушно анонсировала она. Дальше пошли вопросы посерьезнее: главврачи чаще всего используют демократический стиль руководства, при этом, по их мнению, минздрав управляет ими авторитарно. «Для меня это важно, чтобы понять в какой корпоративной культуре вы работаете», — объяснила Савинова. Результаты опроса, кстати, пообещала скинуть в новый чат, который по формату тоже будет отличаться от прежнего. На вопрос, часто ли главврачей хвалят сотрудники минздрава, большинство ответили «иногда». При этом сами руководители больниц заявили, что своим сотрудникам похвалу говорят регулярно. «У меня был любопытный опыт. Мы вместе с главврачами читаем управленческие книжки, а потом в конце месяца собираемся и обсуждаем. От похвалы плавно перешли к доверию. «Только на нем можно делать большие дела. Глубоко убеждена, что, когда начальник доверяет, подчиненный не может плохо работать. Потому что это очень окрыляет. Нет большей мотивации, чем доверие руководителя, и я в этом тысячу раз убеждалась. А еще доверие экономит время, когда вопросы можно решать одним телефонным звонком, а не перепихивать бумажки три месяца», — рассказала Савинова про свой принцип. Затем была игра. Участвовали в ней 20 добровольцев, поделенные на две команды. С заданием не справились — потому что плохо услышали условия игры и не объединились. «Зачастую наш опыт нам не только помогает, но и мешает. С этой точки зрения я топлю за гибкие команды, когда туда приглашаются не профессионалы. Собираются педиатры, а к ним, например, приглашается хирург, который начинает задавать глупые вопросы и рушит туннельное мышление. Я хотела провести игру, чтобы вы поняли, что мы с вами в одной лодке», — объяснила Савинова суть происходящего. От второй игры подуставшие ко второму часу встречи врачи отказались. Напоследок Савинова еще рассказала про свой оренбургский опыт, которым особенно гордится. Смогла создать управленческую команду из главврачей, с которыми вместе не только работали, но и отдыхали, научила их жить в культуре успеха, ввела корпоративную одежду, запустила творческий фестиваль медработников, при ней ввели в эксплуатацию объектов здравоохранения на 100 тыс. квадратных метров. А еще она фанат объединения больниц, потому что так они более финансово устойчивы. «У меня серьезные требования к дизайну, я буду требовать это от вас. Стоит это не дороже, красить все теми же красками, но выглядят учреждения абсолютно иначе, если мы занимаемся профессионально дизайном. Важно, чтобы детские больницы не были похожи на лечебные учреждения… С отельным интерьером», — раскрылась новый министр еще больше. Трепетно она относится и к местам отдыха для сотрудников. Ей важно, чтобы в больнице были комфортные условия для врачей, которые работают круглосуточно: тренажеры, удобные капсульные кровати. Напоследок поговорили про деньги. Савинова обозначила позицию губернатора, которую разделяет сама (или наоборот) — деньги из бюджета должны идти на развитие, а не на «протезирование». «Смотрите на свою ситуацию через эту призму», — отметила она. В конце — личное общение с главврачами нескольких управленческих округов. С остальными продолжит общаться завтра. На выходе из ЦК главврачи шептались. «Это надо прямо перестраиваться в работе, да… Но зачем советоваться с другими [главврачами]? Мне с вами общаться комфортно. А корпоративная форма… Зачем? Столько людей надо одеть, бред», — доносилось из разговоров. «Неоднозначные впечатления, если честно. Корпоративная форма — это хорошо, но в остальном в общих чертах: о себе, достижения. Посмотрим, что на более узких встречах будет», — поделился с URA.RU один из участников заседания. При этом несколько других опрошенных главврачей однозначно заявили: к планам нового министра относятся положительно, с энтузиазмом. «Теперь главное, чтобы это претворилось в жизнь», — отметил один из собеседников.